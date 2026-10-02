EQS-DD: Brockhaus Technologies AG: Dr. Nathalie Krebs, Gewährung von 9.400 Andienungsrechten im Rahmen des freiwilligen Aktienrückkaufangebotes der Brockhaus Technologies AG vom 24. September 2026.
Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
02.10.2026 / 16:00 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.
1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
a) Name
|Titel:
|Dr.
|Vorname:
|Nathalie
|Nachname(n):
|Krebs
2. Grund der Meldung
a) Position / Status
|Position:
|Aufsichtsrat
b) Erstmeldung
3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht
a) Name
|Brockhaus Technologies AG
b) LEI
|5299007DQ4OLATJQIX97
4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften
a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
|Art:
|Anderes auf Aktie/Schuldtitel bez. FI
|ISIN:
|DE000A41YGE8
b) Art des Geschäfts
|Gewährung von 9.400 Andienungsrechten im Rahmen des freiwilligen Aktienrückkaufangebotes der Brockhaus Technologies AG vom 24. September 2026.
c) Preis(e) und Volumen
|Preis(e)
|Volumen
|0 EUR
|0 EUR
d) Aggregierte Informationen
|Preis
|Aggregiertes Volumen
|0 EUR
|0 EUR
e) Datum des Geschäfts
|01.10.2026; UTC+2
f) Ort des Geschäfts
|Außerhalb eines Handelsplatzes
02.10.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Brockhaus Technologies AG
|Thurn-und-Taxis-Platz 6
|60313 Frankfurt am Main
|Deutschland
|Internet:
|https://www.brockhaus-technologies.com/
|LEI Code:
|5299007DQ4OLATJQIX97
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
107262 02.10.2026 CET/CEST