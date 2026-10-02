EQS-DD: FINEXITY AG: Michael Karl-Heinz Ost, Kauf



Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen



02.10.2026 / 09:46 CET/CEST

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1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name

Titel: Vorname: Michael Karl-Heinz Nachname(n): Ost

2. Grund der Meldung

a) Position / Status

Position: Vorstand

b) Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name

Finexity AG

b) LEI

8945008OPOP1OA3OUJ12

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung

Art: Aktie ISIN: DE000A40ET88

b) Art des Geschäfts

Kauf

c) Preis(e) und Volumen

Preis(e) Volumen 31,40 EUR 3.203,00 EUR 31,60 EUR 1.580,00 EUR 31,80 EUR 3.561,60 EUR 31,80 EUR 1.749,00 EUR

d) Aggregierte Informationen

Preis Aggregiertes Volumen 31,6407 EUR 10.093,6000 EUR

e) Datum des Geschäfts

01.10.2026; UTC+2

f) Ort des Geschäfts

Name: Xetra MIC: XETR

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Sprache: Deutsch Unternehmen: Finexity AG Holzdamm 28-32 20099 Hamburg Deutschland Internet: https://finexity-group.com/ LEI Code: 8945008OPOP1OA3OUJ12

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