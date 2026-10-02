EQS-DD: FINEXITY AG: Michael Karl-Heinz Ost, Kauf
Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
02.10.2026 / 09:46 CET/CEST
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1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
a) Name
|Titel:
|Vorname:
|Michael Karl-Heinz
|Nachname(n):
|Ost
2. Grund der Meldung
a) Position / Status
|Position:
|Vorstand
b) Erstmeldung
3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht
a) Name
|Finexity AG
b) LEI
|8945008OPOP1OA3OUJ12
4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften
a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
|Art:
|Aktie
|ISIN:
|DE000A40ET88
b) Art des Geschäfts
|Kauf
c) Preis(e) und Volumen
|Preis(e)
|Volumen
|31,40 EUR
|3.203,00 EUR
|31,60 EUR
|1.580,00 EUR
|31,80 EUR
|3.561,60 EUR
|31,80 EUR
|1.749,00 EUR
d) Aggregierte Informationen
|Preis
|Aggregiertes Volumen
|31,6407 EUR
|10.093,6000 EUR
e) Datum des Geschäfts
|01.10.2026; UTC+2
f) Ort des Geschäfts
|Name:
|Xetra
|MIC:
|XETR
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|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Finexity AG
|Holzdamm 28-32
|20099 Hamburg
|Deutschland
|Internet:
|https://finexity-group.com/
|LEI Code:
|8945008OPOP1OA3OUJ12
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
107354 02.10.2026 CET/CEST