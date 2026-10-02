EQS-DD: FINEXITY AG: Michael Karl-Heinz Ost, Kauf

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Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

02.10.2026 / 09:46 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name

Titel:
Vorname:Michael Karl-Heinz
Nachname(n):Ost

2. Grund der Meldung

a) Position / Status

Position:Vorstand

b) Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name

Finexity AG

b) LEI

8945008OPOP1OA3OUJ12 

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung

Art:Aktie
ISIN:DE000A40ET88

b) Art des Geschäfts

Kauf

c) Preis(e) und Volumen

Preis(e)Volumen
31,40 EUR3.203,00 EUR
31,60 EUR1.580,00 EUR
31,80 EUR3.561,60 EUR
31,80 EUR1.749,00 EUR

d) Aggregierte Informationen

PreisAggregiertes Volumen
31,6407 EUR10.093,6000 EUR

e) Datum des Geschäfts

01.10.2026; UTC+2

f) Ort des Geschäfts

Name:Xetra
MIC:XETR

02.10.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache:Deutsch
Unternehmen:Finexity AG
Holzdamm 28-32
20099 Hamburg
Deutschland
Internet:https://finexity-group.com/
LEI Code:8945008OPOP1OA3OUJ12
Ende der MitteilungEQS News-Service

107354 02.10.2026 CET/CEST

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