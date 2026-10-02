EQS-DD: HAMMONIA Schiffsholding AG: HR Investor GmbH & Co. KG, Übernahme von 12.000 Aktien im Wege der Einbringung durch die vom Vorstandsmitglied kontrollierte Gesellschaft
EQS Group · Uhr
Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
02.10.2026 / 08:32 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.
1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
a) Name
2. Grund der Meldung
a) Position / Status
b) Erstmeldung
3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht
a) Name
b) LEI
4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften
a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
b) Art des Geschäfts
c) Preis(e) und Volumen
d) Aggregierte Informationen
e) Datum des Geschäfts
f) Ort des Geschäfts
a) Name
|Name und Rechtsform:
|HR Investor GmbH & Co. KG
2. Grund der Meldung
a) Position / Status
|Person steht in enger Beziehung zu:
|Titel:
|Dr.
|Vorname:
|Karsten Georg
|Nachname(n):
|Liebing
|Position:
|Vorstand
b) Erstmeldung
3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht
a) Name
|HAMMONIA Schiffsholding AG
b) LEI
|529900TJSY5NVQOOE905
4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften
a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
|Art:
|Aktie
|ISIN:
|DE000A0MPF55
b) Art des Geschäfts
|Übernahme von 12.000 Aktien im Wege der Einbringung durch die vom Vorstandsmitglied kontrollierte Gesellschaft
c) Preis(e) und Volumen
|Preis(e)
|Volumen
|0,00 EUR
|0,00 EUR
d) Aggregierte Informationen
|Preis
|Aggregiertes Volumen
|0,00 EUR
|0,00 EUR
e) Datum des Geschäfts
|01.10.2026; UTC+2
f) Ort des Geschäfts
|Außerhalb eines Handelsplatzes
02.10.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|HAMMONIA Schiffsholding AG
|Neumühlen 9
|22763 Hamburg
|Deutschland
|Internet:
|www.hammonia-schiffsholding.de
|LEI Code:
|529900TJSY5NVQOOE905
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
107254 02.10.2026 CET/CEST
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