EQS-DD: REPLOID Group AG: Philip Pauer, Erwerb: Es handelt sich bei dem gemeldeten Geschäft um die Rückabwicklung der am 13.2.2026 gemeldeten Schenkung des Meldepflichtigen an eine nicht in ...
Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
02.10.2026 / 09:06 CET/CEST
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1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
a) Name
|Titel:
|Vorname:
|Philip
|Nachname(n):
|Pauer
2. Grund der Meldung
a) Position / Status
|Position:
|Vorstand
b) Erstmeldung
3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht
a) Name
|REPLOID Group AG
b) LEI
|529900KNZ7JJ6VLDJL12
4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften
a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
|Art:
|Aktie
|ISIN:
|AT0000A3HRX5
b) Art des Geschäfts
|Erwerb: Es handelt sich bei dem gemeldeten Geschäft um die Rückabwicklung der am 13.2.2026 gemeldeten Schenkung des Meldepflichtigen an eine nicht in enger Beziehung stehende Person. Ein Barmittelfluss unterbleibt daher.
c) Preis(e) und Volumen
|Preis(e)
|Volumen
|0,00 EUR
|37,00 Stück
d) Aggregierte Informationen
|Preis
|Aggregiertes Volumen
|0,0000 EUR
|37,0000 Stück
e) Datum des Geschäfts
|30.09.2026; UTC+2
f) Ort des Geschäfts
|Außerhalb eines Handelsplatzes
02.10.2026 CET/CEST
Originalinhalt anzeigen: EQS News
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|REPLOID Group AG
|Durisolstraße 6
|4600 Wels
|Österreich
|Internet:
|reploid.eu
|LEI Code:
|529900KNZ7JJ6VLDJL12
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
107356 02.10.2026 CET/CEST