EQS-DD: REPLOID Group AG: Philip Pauer, Erwerb: Es handelt sich bei dem gemeldeten Geschäft um die Rückabwicklung der am 13.2.2026 gemeldeten Schenkung des Meldepflichtigen an eine nicht in ...

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Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

02.10.2026 / 09:06 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name

Titel:
Vorname:Philip
Nachname(n):Pauer

2. Grund der Meldung

a) Position / Status

Position:Vorstand

b) Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name

REPLOID Group AG

b) LEI

529900KNZ7JJ6VLDJL12 

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung

Art:Aktie
ISIN:AT0000A3HRX5

b) Art des Geschäfts

Erwerb: Es handelt sich bei dem gemeldeten Geschäft um die Rückabwicklung der am 13.2.2026 gemeldeten Schenkung des Meldepflichtigen an eine nicht in enger Beziehung stehende Person. Ein Barmittelfluss unterbleibt daher.

c) Preis(e) und Volumen

Preis(e)Volumen
0,00 EUR37,00 Stück

d) Aggregierte Informationen

PreisAggregiertes Volumen
0,0000 EUR37,0000 Stück

e) Datum des Geschäfts

30.09.2026; UTC+2

f) Ort des Geschäfts

Außerhalb eines Handelsplatzes

02.10.2026 CET/CEST
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache:Deutsch
Unternehmen:REPLOID Group AG
Durisolstraße 6
4600 Wels
Österreich
Internet:reploid.eu
LEI Code:529900KNZ7JJ6VLDJL12
Ende der MitteilungEQS News-Service

107356 02.10.2026 CET/CEST

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