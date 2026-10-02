EQS-DD: Rheinmetall AG: Sara Georgi Stiftung, Kauf

Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
02.10.2026 / 11:19 CET/CEST
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1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
a) Name
2. Grund der Meldung
a) Position / Status
b) Erstmeldung
3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht
a) Name
b) LEI
4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften
a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
b) Art des Geschäfts
c) Preis(e) und Volumen
d) Aggregierte Informationen
e) Datum des Geschäfts
f) Ort des Geschäfts
a) Name
|Name und Rechtsform:
|Sara Georgi Stiftung
2. Grund der Meldung
a) Position / Status
|Person steht in enger Beziehung zu:
|Titel:
|Professor Dr.
|Vorname:
|Andreas Arthur
|Nachname(n):
|Georgi
|Position:
|Aufsichtsrat
b) Erstmeldung
3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht
a) Name
|Rheinmetall Aktiengesellschaft
b) LEI
|5299001OU9CSE29O6S05
4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften
a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
|Art:
|Aktie
|ISIN:
|DE0007030009
b) Art des Geschäfts
|Kauf
c) Preis(e) und Volumen
|Preis(e)
|Volumen
|954,8264 EUR
|238.706,6000 EUR
d) Aggregierte Informationen
|Preis
|Aggregiertes Volumen
|954,8264 EUR
|238.706,6000 EUR
e) Datum des Geschäfts
|02.10.2026; UTC+2
f) Ort des Geschäfts
|Name:
|Xetra
|MIC:
|XETR
02.10.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Rheinmetall Aktiengesellschaft
|Rheinmetall Platz 1
|40476 Düsseldorf
|Deutschland
|Internet:
|www.rheinmetall.com
|LEI Code:
|5299001OU9CSE29O6S05
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
107362 02.10.2026 CET/CEST
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