EQS-DD: STRABAG SE: Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

Directors' Dealings, Art 19 MAR

1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name RAIFFEISENLANDESBANK

NIEDERÖSTERREICH-WIEN AG

2. Grund der Meldung

a) Position/Status Meldepflichtige Person steht in enger Beziehung zu:

Erwin Hameseder, Aufsichtsrat

b) Erstmeldung/Berichtigung Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name STRABAG SE

b) LEI 529900TYYSRJH2VJSP60

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften: Dieser Abschnitt ist zu wiederholen für i) jede Art von Instrument, ii) jede Art von Geschäft, iii) jedes Datum und iv) jeden Platz, an dem Geschäfte getätigt wurden

a) Beschreibung des

Finanzinstruments, Art des Instruments Aktie

Kennung AT000000STR1

b) Art des Geschäfts Erwerb: Im Zuge einer Abspaltung zur Aufnahme

gemäß § 21 GenSpaltG werden ua Aktien an

STRABAG SE und weitere Beteiligungen der

RAIFFEISEN-HOLDING NIEDERÖSTERREICH-

WIEN registrierte Genossenschaft m.b.H. als

übertragende Genossenschaft auf die

RAIFFEISENLANDESBANK

NIEDERÖSTERREICH-WIEN AG als

übernehmende Gesellschaft abgespalten (siehe

Beteiligungsmeldung gemäß §§ 130 bis 134 Börse

G2018 vom 11.08.2026).

c) Preis(e) und Volumen Preis Volumen

0 EUR 6962863 Stück

d) Aggregierte Informationen Preis Aggregiertes Volumen

0 EUR 6962863 Stück

e) Datum des Geschäfts 2026-09-30; UTC+02:00