EQS-DD: voestalpine AG: Gerhard Scheidreiter, Verkauf



Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen



02.10.2026 / 12:16 CET/CEST

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1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name

Titel: Vorname: Gerhard Nachname(n): Scheidreiter

2. Grund der Meldung

a) Position / Status

Position: Aufsichtsrat

b) Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name

voestalpine AG

b) LEI

529900ZAXBMQDIWPNB72

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung

Art: Aktie ISIN: AT0000937503

b) Art des Geschäfts

Verkauf Geschäft i.R. eines Mitarbeiterbeteiligungsprogramms

c) Preis(e) und Volumen

Preis(e) Volumen 45,22 EUR 441 Stück

d) Aggregierte Informationen

Preis Aggregiertes Volumen 45,22 EUR 441 Stück

e) Datum des Geschäfts

02.10.2026; UTC+2

f) Ort des Geschäfts

Außerhalb eines Handelsplatzes

02.10.2026 CET/CEST

Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch Unternehmen: voestalpine AG voestalpine-Straße 1 4020 Linz Österreich Internet: www.voestalpine.com LEI Code: 529900ZAXBMQDIWPNB72

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