EQS-DD: voestalpine AG: Gerhard Scheidreiter, Verkauf

EQS Group · Uhr
onvista bei Google bevorzugen


Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

02.10.2026 / 12:16 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name

Titel:
Vorname:Gerhard
Nachname(n):Scheidreiter

2. Grund der Meldung

a) Position / Status

Position:Aufsichtsrat

b) Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name

voestalpine AG

b) LEI

529900ZAXBMQDIWPNB72 

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung

Art:Aktie
ISIN:AT0000937503

b) Art des Geschäfts

Verkauf
Geschäft i.R. eines Mitarbeiterbeteiligungsprogramms

c) Preis(e) und Volumen

Preis(e)Volumen
45,22 EUR441 Stück

d) Aggregierte Informationen

PreisAggregiertes Volumen
45,22 EUR441 Stück

e) Datum des Geschäfts

02.10.2026; UTC+2

f) Ort des Geschäfts

Außerhalb eines Handelsplatzes

02.10.2026 CET/CEST
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache:Deutsch
Unternehmen:voestalpine AG
voestalpine-Straße 1
4020 Linz
Österreich
Internet:www.voestalpine.com
LEI Code:529900ZAXBMQDIWPNB72
Ende der MitteilungEQS News-Service

107364 02.10.2026 CET/CEST

Artikel teilen:
EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
voest

Das könnte dich auch interessieren

Weitere Artikel
Plus-Analysen
Plus
Laufzeit-ETFs und Direktinvestments
Bis zu 4,7 Prozent: So sicherst du dir Renditen langfristiggestern, 09:00 Uhr · onvista
Plus
Entnahmeplan
So ziehst du am besten Geld aus deinem Depot30. Sept. · onvista
Plus
Börsenspiel "Trader 2026"
Das sind meine Ideen für kurzfristige Trades30. Sept. · onvista
Alle Plus-Analysen