EQS-News: Ergebnisse der außerordentlichen Hauptversammlung

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Ergebnisse der außerordentlichen Hauptversammlung



02.10.2026 / 14:15 GMT/BST

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Ergebnisse der außerordentlichen Hauptversammlung

Die Verwaltungsratsmitglieder der JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV (die „ICAV“) geben bekannt, dass auf der außerordentlichen Hauptversammlung der ICAV, die am 1. Oktober 2026 um 14:00 Uhr (irischer Zeit) in 200 Capital Dock, 79 Sir John Rogerson’s Quay, Dublin 2, Irland, stattfand, der im Rundschreiben vom 7. September dargelegte Beschluss angenommen wurde.

Kontakt:

JPMorgan

Christopher Moore

+44 207 742 0044

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Sprache: Deutsch Unternehmen: JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV JPMorgan House, International Financial Services Centre Dublin 1 Dublin Irland Telefon: +353 1 612 3000 Internet: www.jpmorganchase.com ISIN: IE00BDFC6G93 Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (General Standard); Freiverkehr in Düsseldorf, München, Stuttgart, Tradegate BSX LEI Code: 549300UW7NYQH5503229 EQS News ID: 2409718

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