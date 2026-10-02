EQS-News: Metavista3D gibt Ernennung des CEO und eines Direktors sowie Gewährung von Aktienoptionen bekannt

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Metavista3D gibt Ernennung des CEO und eines Direktors sowie Gewährung von Aktienoptionen bekannt



02.10.2026 / 20:52 CET/CEST

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Vancouver, British Columbia--(Newsfile Corp. - Freitag, 2. Oktober 2026) - Metavista3D Inc. (TSXV: DDD) (FSE: E3T) ("Metavista3D" oder das "Unternehmen") freut sich, die Ernennung von Shawn Balaghi zum Chief Executive Officer ("CEO") und zum Mitglied des Board of Directors des Unternehmens mit Wirkung zum 1. Oktober 2026 bekannt zu geben.

Herr Balaghi verfügt über mehr als 25 Jahre Erfahrung an den Kapitalmärkten und bei börsennotierten Unternehmen und hatte Führungs- und Board-Positionen in verschiedenen Branchen inne. Derzeit ist er Mitglied des Board of Directors von CyberCatch Holdings Inc. (TSXV: CYBE), einem an den öffentlichen Kapitalmärkten tätigen Cybersicherheitsunternehmen, wo er zur strategischen Planung und Corporate Governance beiträgt. Zusätzlich zu seiner Tätigkeit bei CyberCatch ist Herr Balaghi President und Director von Ingreen Building Systems Corp. und war zuvor als CEO, CFO und VP of Corporate Finance bei einer Reihe von privaten und börsennotierten Unternehmen tätig, die an der CSE, TSXV und CBOE notiert sind.

Im Zusammenhang mit der Ernennung gewährte das Unternehmen dem neuen CEO am 1. Oktober 2026 insgesamt 2.050.000 Aktienoptionen, die über einen Zeitraum von drei Jahren zu einem Ausübungspreis von 0,25 CAD je Stammaktie ausgeübt werden können. Die bei Ausübung der Optionen auszugebenden Stammaktien unterliegen einer viermonatigen Haltefrist ab dem ursprünglichen Gewährungsdatum.

Der Board of Directors dankt Herrn Dino Minichiello, dem bisherigen Interim-CEO, für seine Führung und seine Beiträge zum Unternehmen. Herr Minichiello wird dem Unternehmen weiterhin als Mitglied des Board of Directors angehören.

Über Metavista3D

Metavista3D Inc. entwickelt über seine hundertprozentige Tochtergesellschaft psHolix AG KI-gestützte, pseudo-holografische Displaytechnologien, die eine brillenfreie 3D-Visualisierung räumlicher Inhalte ermöglichen sollen. Das Unternehmen verfügt über ein Portfolio von mehr als 20 Patenten im Zusammenhang mit dieser Technologie. Weitere Informationen finden Sie unter www.metavista3D.com.

Die Aktien von Metavista3D werden öffentlich gehandelt und sind in Kanada an der TSX Venture Exchange unter dem Börsenkürzel DDD sowie in Deutschland an der Frankfurter Wertpapierbörse und weiteren Handelsplätzen unter dem Börsenkürzel E3T notiert.

IM NAMEN DES BOARD OF DIRECTORS

Dino Minichiello, E: dino@metavista3d.comT: 604.849.5050

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Sprache: Deutsch Unternehmen: Metavista3D, Inc. Kanada ISIN: CA59142H1073 EQS News ID: 2409826

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