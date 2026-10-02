EQS-News: PlasCred am OTCQB-Markt gelistet

EQS-News: PlasCred Circular Innovations Inc. / Schlagwort(e): Miscellaneous

PlasCred am OTCQB-Markt gelistet



02.10.2026 / 20:07 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Calgary, Alberta--(Newsfile Corp. - Freitag, 2. Oktober 2026) - PlasCred Circular Innovations Inc. (CSE: PLAS) (OTCQB: PCIIF) (FSE: XV2) ("PlasCred" oder das "Unternehmen") freut sich sehr, bekannt zu geben, dass Aktien des Unternehmens ab heute am OTCQB Market in den Vereinigten Staaten zum Handel notiert sind.

"Wir freuen uns, den Anlegern eine weitere Möglichkeit zum Handel mit PlasCred-Aktien zu bieten und unsere Bekanntheit unter US-Anlegern zu steigern", sagte Troy Lupul, Gründer, CEO und Direktor von PlasCred. "Wir glauben, dass der Handel am OTCQB® unsere Liquidität und Sichtbarkeit an den globalen Kapitalmärkten verbessern wird."

OTCQB ist der mittlere außerbörsliche (OTC) Markt, auch bekannt als "Venture Market". Er ist für Unternehmen in der Früh- und Entwicklungsphase konzipiert, die einen öffentlichen Handel in Nordamerika anstreben. Die Notierung am OTCQB bietet öffentlich gehandelten Unternehmen mehr Sichtbarkeit und eine stärkere Präsenz bei einem breiteren Anlegerkreis. Dies kann potenzielle Aktionäre, Analysten und institutionelle Anleger anziehen sowie den Zugang zu Kapital eröffnen. Unternehmen können so ihre Wachstumsinitiativen finanzieren, ihre Geschäftstätigkeit ausweiten und in Forschung und Entwicklung investieren.

Über PlasCred Circular Innovations Inc. PlasCred ist ein in Alberta ansässiges Unternehmen, das eine fortschrittliche Kunststoffrecyclinganlage entwickelt. Die von dem Unternehmen entwickelte modulare Plattform wandelt gemischte Kunststoffabfälle in raffiniertes Kohlenwasserstoffkondensat um, das in der Produktion von Neukunststoffen, als Rohstoff in der Petrochemie und in vorgelagerten Energieanwendungen eingesetzt wird. Weitere Informationen über PlasCred finden Sie auf unserer Website unter www.PlasCred.com.

IM NAMEN DES VORSTANDS

Troy Lupul - President & CEO

KontaktdatenFür weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

PlasCred Circular Innovations Inc. Investor Relations

E-Mail: IR@PlasCred.com

-

Die Canadian Securities Exchange (betrieben von CNSX Markets Inc.) hat den Inhalt dieser Pressemitteilung weder genehmigt noch abgelehnt.

Corporate Logo

Um die Originalversion dieser Pressemitteilung anzusehen, bitte besuchen Sie: https://www.newsfilecorp.com/release/317146

Click on, or paste the following link into your web browser,to view the associated documents https://www.newsfilecorp.com/release/317146

News Source: PlasCred Circular Innovations Inc.

02.10.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch Unternehmen: PlasCred Circular Innovations Inc. Kanada ISIN: CA7279411069 EQS News ID: 2409824

Ende der Mitteilung EQS News-Service

2409824 02.10.2026 CET/CEST