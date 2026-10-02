EQS-News: Samfara schließt die Übernahme von Chr. Olesen Synthesis, einem dänischen Hersteller von Wirkstoffen, die als kontrollierte Substanzen gelten, ab

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Samfara schließt die Übernahme von Chr. Olesen Synthesis, einem dänischen Hersteller von Wirkstoffen, die als kontrollierte Substanzen gelten, ab



02.10.2026 / 08:05 CET/CEST

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Die Übernahme ist die erste Investition von Samfara und wird von einem Konsortium aus europäischen und nordamerikanischen institutionellen Anlegern und Family Offices unterstützt.

LONDON, 2. Oktober 2026 /PRNewswire/ -- Samfara, eine europäische Investmentgesellschaft im Bereich Life Sciences, gab heute bekannt, dass sie die Übernahme von Chr. Olesen Synthesis von Chr. Olesen und von Fonds, die von Signet Healthcare Partners verwaltet werden, abgeschlossen hat. Chief Executive Thomas Moestrup investiert gemeinsam mit Samfara. Die finanziellen Bedingungen der Transaktion wurden nicht bekannt gegeben.

Samfara

Das in der Nähe von Kopenhagen ansässige Unternehmen Chr. Olesen Synthesis entwickelt und produziert pharmazeutische Wirkstoffe (APIs) sowie hochentwickelte Zwischenprodukte und hat sich auf kontrollierte Substanzen spezialisiert, insbesondere solche zur Behandlung von Opioidabhängigkeit (Buprenorphin) und ADHS (Lisdexamfetamin). Das cGMP-zertifizierte Werk ist seit 2015 in der kommerziellen Produktion tätig und beliefert Pharmaunternehmen in ganz Europa, Nordamerika und dem Nahen Osten. Das Unternehmen verbindet technisches Fachwissen mit einem hohen Maß an Flexibilität bei der Betreuung seiner Pharmakunden in allen seinen Märkten.

Mit der Unterstützung von Samfara wird Chr. Olesen Synthesis seine Kompetenzen weiter ausbauen, auf seinem bestehenden Kundenstamm und seinen bestehenden Produkten aufbauen und in neue Märkte expandieren. Jean-François Hilaire, ehemaliger CEO von Unither und ehemaliger EVP bei Recipharm, der Samfara bei der Übernahme beraten hat, wird dem Vorstand von Chr. Olesen Synthesis als Vorsitzender beitreten.

Helena Malchione und James Cocker, Partner bei Samfara, sagten:

„Chr. Olesen Synthesis verdeutlicht unsere Strategie, erfolgreiche Unternehmen in komplexen Nischen zu identifizieren und diese mit Kapital sowie strategischer Unterstützung zu fördern. Das Unternehmen verfügt über eine starke Position und einen ausgezeichneten Ruf in einem anspruchsvollen Segment des Pharmamarktes, und wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit Thomas und dem Team, während sie gemeinsam mit bestehenden Kunden weiter wachsen und sowohl organisch als auch durch Übernahmen in neue Märkte expandieren."

Thomas Moestrup, Chief Executive von Chr. Olesen Synthesis sagte:

„Das ist ein spannender nächster Schritt für Chr. Olesen Synthesis. Mit Samfara als unserem neuen Eigentümer haben wir einen Partner gewonnen, der unsere Ziele teilt und die weitere Entwicklung des Unternehmens unterstützen wird. Wir freuen uns darauf, unsere starken Kundenbeziehungen weiter auszubauen, das Geschäft zu erweitern und die vor uns liegenden Chancen zu nutzen."

Mads C. Olesen, Chief Executive und Inhaber von Chr. Olesen sagte:

„Im Jahr 2011 übernahm Chr. Olesen das Unternehmen Chr. Olesen Synthesis und hat es gemeinsam mit Signet Healthcare zu einem bedeutenden Akteur im Bereich der Wirkstoffe für kontrollierte Substanzen ausgebaut. Nun ist der richtige Zeitpunkt gekommen, damit neue Eigentümer das Unternehmen weiter vorantreiben, und wir sind zuversichtlich, dass wir das Unternehmen dem richtigen neuen Eigentümer anvertraut haben. Wir wünschen Samfara und dem Führungsteam des Unternehmens alles Gute."

BERATER

Samfara wurde von Addleshaw Goddard (Rechtsberatung, Großbritannien), Connaught (Kapitalbeschaffung), infotransactions (finanzielle und steuerliche Due Diligence), Lockton (W&I-Versicherung), Nivaro Law (Rechtsberatung, Dänemark) und RSM (Steuergestaltung) beraten.

Chr. Olesen und Signet Healthcare Partners wurden von LEK (wirtschaftliche Beratung), Moalem Weitemeyer (rechtliche Beratung), Nielsen Nørager (rechtliche Beratung), PwC (Finanz- und Steuerberatung), Sheppard, Mullin, Richter & Hampton (rechtliche Beratung) sowie Stifel (M&A) beraten.

INFORMATIONEN ZU SAMFARA Samfara ist eine in London ansässige Private-Equity-Gesellschaft, die sich auf Mehrheitsübernahmen europäischer Life-Sciences-Unternehmen im unteren Mittelstand spezialisiert hat. Das Unternehmen tätigt auf einer bestimmten Strategie basierende Investitionen in komplexe, internationale Unternehmen, deren Entwicklung durch aktives Engagement beschleunigt und transformiert werden kann. Samfara hat sich zum Ziel gesetzt, attraktive Renditen für Investoren zu erzielen und gleichzeitig europäische Life-Sciences-Unternehmen, die von ihnen geschaffenen Arbeitsplätze und die Patienten, denen sie zugutekommen, zu unterstützen.

www.samfara.com

Samfara LLP ist ein bestellter Vertreter von Suntera Advisers (UK) Limited, die von der Financial Conduct Authority zugelassen und beaufsichtigt wird.

INFORMATIONEN ZU CHR. OLESEN SYNTHESIS Chr. Olesen Synthesis ist ein dänischer Entwickler und Hersteller von Wirkstoffen (APIs) und hochentwickelten Zwischenprodukten, der sich auf kontrollierte Substanzen spezialisiert hat. Von seinem cGMP-zertifizierten Werk in Hvidovre bei Kopenhagen aus beliefert das Unternehmen Pharmaunternehmen in ganz Europa, Nordamerika und dem Nahen Osten und bietet Dienstleistungen im Bereich der Auftragsentwicklung und -fertigung für neue Wirkstoffe an.

www.cosynthesis.dk

INFORMATIONEN ZU CHR. OLESEN Chr. Olesen wurde 1885 gegründet und ist ein weltweit tätiges Familienunternehmen, das sich auf den Vertrieb von nutrazeutischen Inhaltsstoffen für die Futtermittel-, Lebensmittel-, Pharma- und technische Industrie spezialisiert hat.

www.chr-olesen.dk

INFORMATIONEN ZU SIGNET HEALTHCARE PARTNERS Signet Healthcare Partners ist eine auf das Gesundheitswesen spezialisierte Wachstumsbeteiligungsgesellschaft, die in Pharmaunternehmen (Pharmadienstleistungen und Therapeutika) sowie Medizintechnikunternehmen investiert, die sich bereits in der kommerziellen Phase befinden. Signet wurde 1998 gegründet, hat seinen Sitz in New York und hat seitdem in mehr als 60 Unternehmen investiert, wobei es Unternehmer mit Kapital, strategischer Beratung und umfangreichen Branchennetzwerken unterstützt.

www.signethealthcarepartners.com

KONTAKTE

Samfara Helena Malchione, Partner

helena@samfara.com

James Cocker, Partner

james@samfara.com

Chr. Olesen Synthesis Thomas Moestrup, Chief Executive

tmo@cosynthesis.dk

Cision

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