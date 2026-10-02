EU-Klimadienst: Rekordwert bei Gesundheitsrisiken durch Hitze

Reuters · Uhr
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Brüssel, 02. ⁠Okt (Reuters) - Hitzebedingte Gesundheitsrisiken hat es diesen Sommer einer EU-Untersuchung zufolge in einem so großen Gebiet Europas gegeben wie noch nie. Mehr als die Hälfte des ‌Kontinents habe zeitweise unter sehr starkem Hitzestress gelitten, teilte der EU-Klimabeobachtungsdienst Copernicus am Freitag mit. Mit einem ⁠Anteil ⁠von 52 Prozent Europas sei ein neuer Rekordwert erreicht worden. Dabei habe Westeuropa den heißesten Sommer seit Beginn der Aufzeichnungen erlebt und an 13 Tagen sehr starken Hitzestress verzeichnet. Copernicus definiert diese Kategorie ‌als Wetterbedingungen, die sich wie ‌eine Temperatur von mindestens 38 Grad Celsius anfühlen.

Die Gesundheit leidet, wenn der Körper sich aufgrund hoher Temperaturen und ⁠Luftfeuchtigkeit nicht mehr durch Schwitzen abkühlen kann. Zu den ‌Symptomen zählen ein erhöhter ⁠Herzschlag, Übelkeit, Schwindel und potenziell lebensbedrohliche Hitzeschläge. Gefährdet sind vor allem Menschen, die im Freien arbeiten, Ältere sowie Personen mit Herz-Kreislauf-Erkrankungen oder Diabetes.

Die ‌Hitze wirkte sich ⁠auch auf die Umwelt aus: ⁠Die Flüsse in Europa führten Copernicus zufolge so wenig Wasser wie seit mehr als drei Jahrzehnten nicht mehr. Nach Angaben der Weltorganisation für Meteorologie (WMO) erwärmt sich Europa infolge des menschengemachten Klimawandels schneller als jeder andere Kontinent.

(Bericht von Kate Abnett, geschrieben von Elke Ahlswede, redigiert von Ralf Banser. ⁠Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)

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