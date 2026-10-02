EZB-Vizechef Vujcic: Europa braucht einfachere Regeln für Banken

Reuters · Uhr
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Frankfurt, ⁠02. Okt (Reuters) - Europas Banken benötigen aus Sicht der EZB eine einfachere Regulierung, aber keine gelockerten Eigenkapitalvorschriften. Der Vizepräsident der EZB, ‌Boris Vujcic, betonte am Freitag, dass solide Anforderungen an die Banken eine Stärke ⁠darstellten. "Das ⁠derzeitige Niveau der Eigenkapitalanforderungen für Banken stellt keinen Wettbewerbsnachteil für europäische Banken dar", fügte der Vizechef der Europäischen Zentralbank (EZB) hinzu. Dass die Banken heute profitabel ‌und solide aufgestellt seien, ‌sei ein strategischer Vorteil für Europa. Denn ein widerstandsfähiges Finanzsystem sei Voraussetzung für nachhaltiges ⁠Wirtschaftswachstum. Vujcic räumte zugleich ein, dass die ‌Vorschriften übermäßig komplex ⁠geworden seien und die Regulierungsbehörden sie vereinfachen könnten, ohne die Sicherheit zu gefährden.

Der EZB-Vizechef schlug vor, die Berechnung ‌des Eigenkapitals ⁠zu vereinfachen. Zudem plädierte ⁠er dafür, dass die Regulierungsbehörden ein wesentlich einfacheres Regelwerk für kleinere, weniger komplexe Banken schaffen sollten, um deren Kostenbelastung zu verringern.

(Bericht von Balazs Koranyi, geschrieben von Reinhard Becker, redigiert von Christian Götz. Bei Rückfragen wenden Sie sich ⁠bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)

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