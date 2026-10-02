Diese Unternehmen bringen heute Zahlen

Geschäfts- und Quartalsberichte heute, 02.10.2026

onvista · Uhr

Diese Unternehmen veröffentlichen heute, am 02. Oktober 2026, ihre Geschäftszahlen. Alle Veröffentlichungen kompakt in einer Übersicht.

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Quelle: Chutima Chaochaiya/ Shutterstock
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Bitte beachte, dass der Begriff „Quartal“ sich immer auf das Geschäftsjahr des Unternehmens bezieht, und nicht auf das Kalenderjahr.

Die beliebtesten Aktien, die heute Zahlen liefern

UnternehmenFinanzbericht
BonduelleBericht Geschäftsjahr 2026
HIDAY HIDAKA CORP.Bericht 2. Quartal 2026
KERNEL HOLDINGBericht Geschäftsjahr 2026
WETHERSPOON J DBericht Geschäftsjahr 2026
ZOJIRUSHI CORP.Bericht 3. Quartal 2026
ZUIKO CORP.Bericht 2. Quartal 2026

Alle Termine findest du in unserem Finanzkalender.

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