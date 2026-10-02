Diese Unternehmen bringen heute Zahlen
Geschäfts- und Quartalsberichte heute, 02.10.2026
onvista · Uhr
Diese Unternehmen veröffentlichen heute, am 02. Oktober 2026, ihre Geschäftszahlen. Alle Veröffentlichungen kompakt in einer Übersicht.
Bitte beachte, dass der Begriff „Quartal“ sich immer auf das Geschäftsjahr des Unternehmens bezieht, und nicht auf das Kalenderjahr.
Die beliebtesten Aktien, die heute Zahlen liefern
|Unternehmen
|Finanzbericht
|Bonduelle
|Bericht Geschäftsjahr 2026
|HIDAY HIDAKA CORP.
|Bericht 2. Quartal 2026
|KERNEL HOLDING
|Bericht Geschäftsjahr 2026
|WETHERSPOON J D
|Bericht Geschäftsjahr 2026
|ZOJIRUSHI CORP.
|Bericht 3. Quartal 2026
|ZUIKO CORP.
|Bericht 2. Quartal 2026
Alle Termine findest du in unserem Finanzkalender.
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