G7-Chefs beraten auf Macron-Initiative über Freigabe von Dieselreserven

Reuters · Uhr
onvista bei Google bevorzugen

Paris, ⁠02. Okt (Reuters) - Die G7-Staats- und Regierungschefs haben auf Initiative von Frankreichs Präsident Emmanuel Macron eine Videokonferenz für Freitagnachmittag vereinbart, um angesichts ‌der hohen Spritpreise mögliche Maßnahmen auf den Weltmärkten für Rohöl und Raffinerieprodukte zu erörtern. ⁠Das ⁠teilte der Élysée-Palast mit. Zuvor hatte Macron in zwei getrennten Telefonaten mit US-Präsident Donald Trump und dem kanadischen Ministerpräsidenten Mark Carney über dieses Thema gesprochen. ‌Nach dem US-Druck auf die ‌Europäer hat Frankreich seine EU-Partner aufgefordert, zusätzliche Dieselreserven freizugeben. Die Initiative sieht vor, dass ⁠die europäischen Staaten 50 Millionen Barrel Diesel ‌freigeben, wie eine mit ⁠der Angelegenheit vertraute Person der Nachrichtenagentur Reuters sagte.

Solche Überlegungen stoßen allerdings auf Skepsis in Berlin. In Regierungskreisen hieß ‌es, schon im ⁠März sei der Versuch ⁠gescheitert, mit der Freigabe von Reserven einen deutlichen Preisanstieg zu verhindern. Bundeskanzler Friedrich Merz soll an der Videokonferenz teilnehmen.

(Bericht von Inti Landauro und Charlotte Van Campenhou, geschrieben von Andreas Rinke; redigiert von Christian Götz. Bei Rückfragen wenden Sie ⁠sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)

Artikel teilen:

Das könnte dich auch interessieren

Vorbörse 02.10.2026
Dax über 25.000 Punkten - Warten auf US-Arbeitsmarktdatenheute, 05:59 Uhr · onvista
Dax über 25.000 Punkten - Warten auf US-Arbeitsmarktdaten
Vorbörse 01.10.2026
Dax dürfte schwächer starten - tiefster Stand seit Juli drohtgestern, 06:07 Uhr · onvista
Das Logo des Dax.
Laut „Wall Street Journal“
USA schicken weiteren Flugzeugträger nach Nahostheute, 04:15 Uhr · dpa-AFX
Das Kapitol in Washington ist zu sehen.
Plus
Deutscher Leitindex
Steigende Bond-Renditen und hoher Ölpreis machen Dax-Anleger unsichergestern, 11:46 Uhr · Reuters
Dax Logo
Rohstoffe
Ölpreise steigen deutlichgestern, 13:05 Uhr · dpa-AFX
Ein Mann inspiziert Ölleitungen
Weitere Artikel
Plus-Analysen
Plus
Laufzeit-ETFs und Direktinvestments
Bis zu 4,7 Prozent: So sicherst du dir Renditen langfristiggestern, 09:00 Uhr · onvista
Plus
Entnahmeplan
So ziehst du am besten Geld aus deinem Depot30. Sept. · onvista
Plus
Börsenspiel "Trader 2026"
Das sind meine Ideen für kurzfristige Trades30. Sept. · onvista
Alle Plus-Analysen