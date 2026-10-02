G7-Chefs beraten auf Macron-Initiative über Freigabe von Dieselreserven

Paris, ⁠02. Okt (Reuters) - Die G7-Staats- und Regierungschefs haben auf Initiative von Frankreichs Präsident Emmanuel Macron eine Videokonferenz für Freitagnachmittag vereinbart, um angesichts ‌der hohen Spritpreise mögliche Maßnahmen auf den Weltmärkten für Rohöl und Raffinerieprodukte zu erörtern. ⁠Das ⁠teilte der Élysée-Palast mit. Zuvor hatte Macron in zwei getrennten Telefonaten mit US-Präsident Donald Trump und dem kanadischen Ministerpräsidenten Mark Carney über dieses Thema gesprochen. ‌Nach dem US-Druck auf die ‌Europäer hat Frankreich seine EU-Partner aufgefordert, zusätzliche Dieselreserven freizugeben. Die Initiative sieht vor, dass ⁠die europäischen Staaten 50 Millionen Barrel Diesel ‌freigeben, wie eine mit ⁠der Angelegenheit vertraute Person der Nachrichtenagentur Reuters sagte.

Solche Überlegungen stoßen allerdings auf Skepsis in Berlin. In Regierungskreisen hieß ‌es, schon im ⁠März sei der Versuch ⁠gescheitert, mit der Freigabe von Reserven einen deutlichen Preisanstieg zu verhindern. Bundeskanzler Friedrich Merz soll an der Videokonferenz teilnehmen.

(Bericht von Inti Landauro und Charlotte Van Campenhou, geschrieben von Andreas Rinke; redigiert von Christian Götz. Bei Rückfragen wenden Sie ⁠sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)