Galeria in Schieflage - Erneut Insolvenzantrag gestellt

Düsseldorf, 02. Okt (Reuters) - ⁠Der seit Jahren kriselnde Warenhauskonzern Galeria rutscht zum vierten Mal binnen sechs Jahren in die Pleite. Ein Antrag auf Eröffnung eines Insolvenzverfahrens sei beim Amtsgericht Düsseldorf gestellt worden. "Der Antrag schafft den rechtlichen Rahmen, um die aktuelle Situation zu ordnen, das Unternehmen zu stabilisieren und die Voraussetzungen für eine ‌nachhaltige Zukunft von Galeria zu schaffen", teilte Galeria am Freitag mit. Zu Details äußerte sich Galeria nicht. Der mit Umsatzrückgängen kämpfende Warenhauskonzern hatte sich zuletzt im Juni eine neue ⁠Kreditlinie bei einem ⁠auf Restrukturierungen spezialisierten US-Investor gesichert - doch diese reicht offenbar nicht aus. Nun müssen die noch rund 12.000 Beschäftigten erneut um ihre Zukunft fürchten. "Haarsträubende Managementfehler haben zu dieser Entwicklung geführt", kritisierte die Gewerkschaft Verdi.

"Ich bedauere, dass die Umstrukturierungsmaßnahmen bei Galeria nicht schnell genug Erfolg gezeigt haben", sagte dagegen Galeria-Miteigentümer Bernd Beetz. "Die Mitarbeiter haben bis zum Ende an die Rettung geglaubt und ‌hätten sie verdient", betonte der frühere Vorstandschef des Kosmetikkonzerns Coty. ‌Galeria verfügt nach eigenen Angaben noch über 83 Filialen in 70 Städten.

Der Düsseldorfer Konzern blickt auf eine turbulente Vergangenheit zurück. Unter anderem gehörte er früher zur in die Pleite geschlitterten Signa-Gruppe des jüngst ⁠wegen Insolvenzbetrugs verurteilten Tiroler Investors Rene Benko. Galeria war bereits in der Vergangenheit mehrfach in die ‌Insolvenz gerutscht. Ein US-Investor und Beetz hatten die ⁠Kette vor rund zwei Jahren übernommen und hatten sich an ihrer Sanierung versucht.

Doch rund lief es für Galeria nicht: Erst im Juli hatte der Konzern 33 Warenhäuser zur Disposition gestellt. Für diese Häuser führe das Management Gespräche über Mietkonditionen und Anpassungen ‌der Verkaufsflächen. Seien diese nicht erfolgreich, stünden ⁠die Filialen vor dem Aus. Galeria leidet unter ⁠der Konkurrenz durch Online-Händler wie Amazon oder Zalando. Auch Modeketten wie Zara oder H&M setzen dem Warenhauskonzern zu. Steigende Energiepreise dämpfen zudem die Kauflaune der Verbraucher. Einige Handelsexperten halten das Konzept Warenhaus mit großen Verkaufsflächen und breit gemischten Sortimenten insgesamt für überholt. Die erneute Krise kommt für Galeria zur Unzeit: Die Kette steuert auf das wichtige Weihnachtsgeschäft zu.

Verdi-Vorstandsmitglied Silke Zimmer kritisierte, dass Galeria keine Erklärung zu den Umständen des Antrags geliefert habe. "Das bedeutet eine völlige Ungewissenheit für die 12.000 Kolleginnen und Kollegen in den 83 verbliebenen Filialen!" Die ⁠Beschäftigten bräuchten nun rasch einen Plan für die Zukunft.

(Bericht von Matthias Inverardi, redigiert von Ralf Banser. Bei Rückfragen wenden Sie sich bittean unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen ‌und Märkte).)