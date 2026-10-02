Globale Verpackungsindustrie trifft sich zur Eurasia Packaging 2026 in Istanbul



EQS-Media / 02.10.2026 / 10:29 CET/CEST



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Istanbul, Türkei — Die Eurasia Packaging Istanbul, eine der führenden Branchenplattformen für die Verpackungsindustrie in der eurasischen Region, findet vom 13. bis 16. Oktober 2026 zum 31. Mal im Tüyap Messe- und Kongresszentrum statt.

Die von Reed Tüyap Fairs Inc. in Zusammenarbeit mit dem türkischen Verpackungsherstellerverband (ASD) und weiteren Branchenverbänden organisierte und vom Handelsministerium der Republik Türkei unterstützte Messe bringt Verpackungshersteller, Technologieanbieter, Einkäufer, Investoren und Branchenexperten aus der Türkei und aller Welt zusammen. Die Messe vereint erneut das gesamte Spektrum der Verpackungsindustrie – von Verpackungslösungen und Produktionstechnologien über Verarbeitung und Druck bis hin zur Weiterverarbeitung.

Nach der Jubiläumsausgabe zum 30-jährigen Bestehen im Jahr 2025 blickt die Eurasia Packaging Istanbul auf eine beeindruckende Bilanz zurück: 77.165 Besucher aus 141 Ländern, darunter 14.017 internationale Gäste, und über 1.200 Aussteller aus 40 Ländern. Für 2026 setzt die Messe darauf, ihre internationale Präsenz und ihre wirtschaftliche Bedeutung weiter zu stärken.

Ein strategischer Treffpunkt für die Verpackungsindustrie

In den vergangenen drei Jahrzehnten hat sich die Eurasia Packaging Istanbul zu einem etablierten internationalen Marktplatz entwickelt, der Anbieter und Einkäufer aus Europa, dem Nahen Osten, Nordafrika, Zentralasien, der GUS-Region und darüber hinaus zusammenführt.

Dank der strategischen Lage der Türkei zwischen wichtigen Produktions- und Absatzmärkten nimmt Istanbul dabei eine zentrale Rolle als natürlicher Treffpunkt für den internationalen Handel ein. Vor diesem Hintergrund schafft die Messe ideale Voraussetzungen für Aussteller, neue Geschäftskontakte zu knüpfen, neue Exportmärkte zu erschließen, Distributoren und Einkäufer persönlich zu treffen und ihre neuesten Produkte und Technologien einem internationalen Publikum zu präsentieren.

Die Ausgabe 2026 bietet erneut einen umfassenden Überblick über die gesamte Wertschöpfungskette der Verpackungsindustrie. Präsentiert werden Lösungen aus den Bereichen Verpackungsprodukte, Materialien, ergänzende Lösungen, Verpackungsmaschinen, Produktionstechnologien, Druck- und Weiterverarbeitungssysteme sowie Anlagen für die Lebensmittel- und Getränkeindustrie.

Durch die Bündelung dieser sich ergänzenden Bereiche bietet die Eurasia Packaging Istanbul 2026 Besuchern die Möglichkeit, vielfältige Technologien kennenzulernen, Lösungen direkt zu vergleichen und ihren Produktions- sowie Investitionsbedarf effizient in einem einzigen Geschäftsumfeld zu bewerten.

Internationales Hosted-Buyer-Programm für gezielte B2B-Kontakte und neue Geschäftsmöglichkeiten

Auch 2026 setzt die Eurasia Packaging Istanbul einen besonderen Fokus auf die Einbindung internationaler Einkäufer. Im Rahmen des Hosted-Buyer-Programms begrüßt die Messe ausgewählte Einkäufer und Entscheidungsträger aus wichtigen internationalen Märkten, insbesondere Vertreter von Unternehmen mit konkretem Investitions-, Beschaffungs- und Sourcing-Bedarf.

Ziel des Programm ist es, durch vorab vereinbarte B2B-Gespräche und direkte Networking-Möglichkeiten während der Messe gezieltere Geschäftskontakte zwischen Ausstellern und qualifizierten internationalen Einkäufern zu schaffen.

Das Programm bringt Anbieter mit Einkäufern zusammen, die einen konkreten Bedarf an Verpackungsmaschinen, Verarbeitungstechnologien und verwandten Lösungen haben. Auf diese Weise sollen neue Geschäftspartnerschaften entstehen, Exportmöglichkeiten ausgebaut und ein gezielterer internationaler Geschäftsaustausch während der Messe weiter gefördert werden.

Innovation, Technologie und nachhaltige Lösungen

Mit der zunehmenden Veränderung der Anforderungen an Verpackungen legen Hersteller verstärkt Wert auf Effizienz, Automatisierung, Materialoptimierung, Nachhaltigkeit und intelligentere Produktionsprozesse.

Die Eurasia Packaging Istanbul 2026 bietet Ausstellern eine Plattform, um Technologien und Lösungen vorzustellen, die auf diese sich wandelnden Anforderungen der Branche ausgerichtet sind. Besucher können sich über aktuelle Entwicklungen in den Bereichen Verpackungsdesign, Maschinenbau, Automatisierung, recyclingfähige und ressourcenschonende Materialien, Produktionstechnologien sowie Anwendungen informieren, die zur Umsetzung von Konzepten der Kreislaufwirtschaft beitragen.

Damit ist die Messe weit mehr als eine Plattform für die gezielte Beschaffung. Branchenexperten können neue Technologien entdecken und innovative Lösungen kennenlernen, die dazu beitragen können, Produktionsprozesse effizienter zu gestalten und die Wettbewerbsfähigkeit zu stärken.

Lebensmittelverarbeitungstechnologien ergänzen das Messeangebot

Technologien für die Lebensmittel- und Getränkeverarbeitung werden ebenfalls einen wichtigen Bestandteil der Veranstaltung 2026 bilden.

Im Rahmen des Sonderbereichs Food-Tech Eurasia erhalten Hersteller von Lebensmitteln und Getränken die Möglichkeit, Verarbeitungs-, Produktions- und Verpackungstechnologien innerhalb desselben Messeumfelds kennenzulernen.

Diese Kombination schafft einen zusätzlichen Mehrwert für Besucher, die integrierte Lösungen für ihre gesamten Produktionslinien suchen – von der Verarbeitung und Vorbereitung über die Abfüllung und Verpackung bis hin zur Präsentation des fertigen Produkts.

Neue Chancen für den internationalen Handel

Die Eurasia Packaging Istanbul bringt Aussteller und Fachbesucher in einem geschäftsorientierten Umfeld zusammen und schafft neue Möglichkeiten für Partnerschaften, Investitionen und den Ausbau internationaler Handelsbeziehungen.

Aussteller treffen hier auf ein internationales Fachpublikum aus Einkäufern, Distributoren, Herstellern und Entscheidungsträgern aus unterschiedlichsten Regionen. Besucher haben die Möglichkeit, Technologien zu vergleichen, alternative Lieferanten kennenzulernen, neue Lösungen zu entdecken und sich direkt vor Ort mit Herstellern auszutauschen – alles an einem Ort.

Zum 31. Mal bringt die Messe Branchenexperten zusammen und schafft Raum für neue Geschäftskontakte, innovative Lösungen und die weitere Entwicklung der Verpackungs- und Lebensmittelverarbeitungsindustrie.

Die Eurasia Packaging Istanbul 2026 findet vom 13. bis 16. Oktober 2026 im Tüyap Fair and Congress Center in Istanbul statt. An vier Messetagen bringt die Veranstaltung internationale Fachleute, Lieferanten und Einkäufer der Verpackungsbranche zusammen. Im Mittelpunkt stehen neue Geschäftsmöglichkeiten, die Erschließung innovativer Technologien und die Entwicklung neuer Partnerschaften. Die vollständige Ausstellerliste für 2026 sowie weitere Informationen zur Veranstaltung finden Sie unter packagingfair.com.

Kontakt:

Emirhan Boyacı

emirhanboyaci@tuyap.com.tr

Emittent/Herausgeber: TÜYAP

Schlagwort(e): Events

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