"Heiße Schokolade" weiter ungeschlagen – Gold-Derivate zahlen sich aus

Eine weitere Woche beim Börsenspiel Trader 2026 der Société Générale ist vorbei, und immer stärker kristallisiert sich heraus, dass es keiner mit dem Spieler "Heiße Schokolade" aufnehmen kann.

Erneut sicherte sich der Spieler nämlich den Spitzenplatz in der onvista-Spielgruppe. Schon in der Vorwoche lag sein Depot bei fast 600.000 Euro, mittlerweile sind es sogar fast 730.000 Euro. Zur Erinnerung: Jeder Spieler fing mit einem Startkapital von 100.000 Euro an. Die Performance von "Heiße Schokolade" liegt damit bei satten 628 Prozent seit Spielbeginn.

Leider bleibt das Depot des Top-Spielers nicht einsehbar. Immerhin: Auf den weiteren Plätzen gibt es Bewegung. Den dritten Platz belegt wie in der Vorwoche auch der Spieler "Spartopf", während der vormals Zweite, "Relief", von einem Spieler mit dem ominösen Namen "Oktobercrash" abgelöst wurde.

"Oktobercrash" lässt Einblicke in seine Strategie zu. Und siehe da: Der Weg zu einer Performance von 394 Prozent Plus sind offenbar Gold-Derivate. Mit einem Short-Turbo auf das Edelmetall machte "Oktobercrash" in nur einem Trade rund 400.000 Euro.

Allerdings sind Derivate eben hochspekulativ. Mit einem Knock-Out-Schein auf den Brentpreis brockte sich der Spieler ebenso einen Totalverlust ein. Daneben ist die einzige Position in seinem Depot die Siemens-Aktie.

Redaktionsleiter Georg überholt Profi-Trader Martin

Bei den drei onvista-Experten wird es unterdessen wieder knapper. Redaktionsleiter Georg Buschmann steht aktuell mit plus 5,4 Prozent vorne, hier zahlen sich weiterhin die Short-Wetten gegen den Euro-Bund-Future und den Rüstungskonzern Rheinmetall aus. Die übrigen Positionen Georgs rangieren knapp bis moderat im Verlust.

Profi-Trader Martin hatte sich indes mit zwei Faktor-Optionsscheinen zurück in die Gewinnzone gekämpft, bleibt mit 4,3 Prozent Zuwachs aber nur Zweiter. Sein Derivat auf den Halbleiter-Fertiger Micron gab einen Teil der zwischenzeitlich satten Gewinne wieder ab.

Bei Produktmanager Sebastian Wurm lassen die Turnaround-Chancen noch auf sich warten. Das 22-prozentige Plus seiner Meta-Position hält ihn jedoch weiterhin im Rennen. Ebenso wie Martin und Georg setzt er mittlerweile nicht mehr nur auf Aktien, sondern wettet mit einem Turbo-Call-Optionsschein darauf, dass der US-Index Dow Jones seine relative Schwäche zum übrigen US-Markt bald überwindet.

Insgesamt nehmen aktuell 2.364 Spieler an der onvista-Spielgruppe teil. Hier findest du alle Infos zur Teilnahme am Börsenspiel und der onvista-Spielgruppe.