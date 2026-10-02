Was bewegt die Aktie?

Hensoldt zeigt heute eine starke Kursbewegung. Die Aktie legt um 4,5 Prozent zu und reagiert damit auf neue positive Einschätzungen zum Unternehmen. Kepler nennt ein Kursziel von 90 Euro. Auch Bank of America führt Hensoldt auf ihrer Liste bevorzugter Nebenwerte. Die Schwäche im Rüstungssektor gilt bei Hensoldt damit als Kaufgelegenheit.

Der operative Kern der positiven Sicht liegt im Produktportfolio. Hensoldt ist stärker auf Luftraumverteidigung und elektronische Kampfführung ausgerichtet. Renk und Rheinmetall stehen stärker für Landverteidigung. Bei Hensoldt geht es stärker um Drohnen, Drohnenabwehr und Luftkriegsführung. Genau dort steigt der Bedarf aktuell sichtbar.

Daraus ergibt sich relative Stärke für die Aktie. Hensoldt adressiert Bereiche, die im aktuellen Sicherheitsumfeld besonders gefragt sind. Das spiegelt sich allerdings auch in der Bewertung wider. Für die kommenden zwölf Monate liegt das Kurs/Gewinn-Verhältnis bei 35, für 2026 bei 51. Damit ist Hensoldt teurer als Renk und Rheinmetall.

Diese höhere Bewertung wirkt durch den Fokus auf Luftverteidigung nachvollziehbar. Wenn Hensoldt im dritten Quartal die eigenen Ziele deutlich übertroffen hat und das vierte Quartal stabil verläuft, kann eine Prognoseanhebung möglich werden. Genau dieses Szenario stützt die aktuelle Kursbewegung.

Charttechnik

Charttechnisch ist der Bereich um 64 bis 65 Euro eine wichtige Unterstützung. Dort gab es einen Fehlausbruch nach unten, der anschließend eine starke Aufwärtsbewegung ausgelöst hat. Auf der Oberseite war die Aktie zuletzt bis an das Hoch gelaufen, fiel danach aber dynamisch zurück.

Entscheidend ist jetzt das Überschreiten der Marke von 80 Euro. Das ist heute gelungen. Damit ist der Weg aus charttechnischer Sicht in Richtung 90 Euro frei. Dieses Niveau ist zugleich das zentrale Kurslevel auf der Oberseite.

Martins Einschätzung

Hensoldt ist im Rüstungssektor aktuell die attraktivste Wahl. Die Aktie ist hoch bewertet, doch der Fokus auf Luftverteidigung und elektronische Kampfführung rechtfertigt dieses Aufgeld. Wenn die Aktie über 80 Euro bleibt, ist der Bereich um 90 Euro das naheliegende Ziel.