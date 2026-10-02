INDEX-MONITOR: SGL Carbon rückt für W&W in den SDax auf

dpa-AFX · Uhr
onvista bei Google bevorzugen

ZUG (dpa-AFX) - Der Carbonhersteller SGL Carbon rückt für den Finanzkonzern Wüstenrot & Württembergische (W&W) außer der Reihe in den SDax auf. Der Wechsel greife am kommenden Dienstag (6. Oktober), teilte die Deutsche-Börse-Tochter ISS Stoxx am Freitag mit. W&W hatte für seine Aktien den Wechsel vom regulierten Markt in den Freiverkehr beantragt. Dadurch erfüllt das Unternehmen nicht mehr die Mindestanforderungen für das Listing im Kleinwerteindex SDax./stw/stk

Artikel teilen:
EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
S
SDAX
SGL Carbon
Wüstenrot

Das könnte dich auch interessieren

Weitere Artikel
Plus-Analysen
Plus
Laufzeit-ETFs und Direktinvestments
Bis zu 4,7 Prozent: So sicherst du dir Renditen langfristiggestern, 09:00 Uhr · onvista
Plus
Entnahmeplan
So ziehst du am besten Geld aus deinem Depot30. Sept. · onvista
Plus
Börsenspiel "Trader 2026"
Das sind meine Ideen für kurzfristige Trades30. Sept. · onvista
Alle Plus-Analysen