INDEX-MONITOR: SGL Carbon rückt für W&W in den SDax auf
dpa-AFX · Uhr
ZUG (dpa-AFX) - Der Carbonhersteller SGL Carbon rückt für den Finanzkonzern Wüstenrot & Württembergische (W&W) außer der Reihe in den SDax auf. Der Wechsel greife am kommenden Dienstag (6. Oktober), teilte die Deutsche-Börse-Tochter ISS Stoxx am Freitag mit. W&W hatte für seine Aktien den Wechsel vom regulierten Markt in den Freiverkehr beantragt. Dadurch erfüllt das Unternehmen nicht mehr die Mindestanforderungen für das Listing im Kleinwerteindex SDax./stw/stk
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