Wien, ⁠02. Okt (Reuters) - In Österreich hat sich die Inflation im September weiter beschleunigt. Der nach europäischen Kriterien berechnete Harmonisierte Verbraucherpreisindex (HVPI) stieg im Jahresvergleich ‌um 3,5 Prozent, wie die Statistik Austria am Freitag auf Basis einer Schnellschätzung mitteilte. ⁠Im ⁠August hatte die Teuerungsrate noch bei 2,9 Prozent gelegen. Im Vergleich zum Vormonat kletterten die Preise im September um 0,6 Prozent. Nach nationaler Berechnung (VPI) lag die Inflationsrate ‌im September bei 3,6 Prozent.

Der ‌Anstieg der Teuerung sei zur Gänze auf gestiegene Treibstoff- und Heizölpreise zurückzuführen. Energie insgesamt verteuerte ⁠sich im Jahresvergleich um 14,5 Prozent, nach ‌einem Plus von 9,9 ⁠Prozent im August, erklärte die Generaldirektorin der Statistik Austria, Manuela Lenk. Der größte Beitrag zur Inflation kam weiterhin vom ‌Dienstleistungsbereich, der mit ⁠4,2 Prozent jedoch eine ⁠etwas geringere Teuerung als im August mit 4,4 Prozent aufwies. Nahrungsmittel, Tabak und Alkohol verteuerten sich im September um 1,0 Prozent, nachdem sie im Vormonat um 0,3 Prozent zugelegt hatten.

(Bericht von Alexandra Schwarz-Goerlich, redigiert von Ralf Banser. Bei Rückfragen wenden ⁠Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)