Insider: EU-Staaten haben über Freigabe von Dieselreserven beraten
Brüssel, 02. Okt (Reuters) - Die EU-Staaten haben Insidern zufolge am Freitag über einen französischen Vorschlag zur Freigabe zusätzlicher Dieselreserven beraten. Die Initiative sieht vor, dass die EU-Staaten 50 Millionen Barrel Diesel freigeben, wie eine mit der Angelegenheit vertraute Person der Nachrichtenagentur Reuters sagte. Damit reagieren die EU-Länder auf Druck aus den USA, das Angebot zu erhöhen und so die gestiegenen Kraftstoffpreise zu senken. Zudem sollen die Mitglieder der Internationalen Energieagentur (IEA) 50 Millionen Barrel Rohöl auf den Markt bringen.
Eine Vereinbarung über die Freigabe der Dieselbestände soll dem Insider zufolge jedoch an eine Bedingung geknüpft werden: Die USA müssten sich verpflichten, auf ein einseitiges Exportverbot für Diesel zu verzichten. Die Staats- und Regierungschefs der G7-Staaten beraten möglicherweise noch heute Nachmittag in einer Videoschalte über das weitere Vorgehen.
(Bericht von Kate AbnettBearbeitet von Alexander RatzRedigiert von Elke AhlswedeBei Rückfragen wenden Sie sich an berlin.newsroom@tr.com)