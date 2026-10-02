Insider: EU-Staaten haben über Freigabe von Dieselreserven beraten

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Brüssel, ⁠02. Okt (Reuters) - Die EU-Staaten haben Insidern zufolge am Freitag über einen französischen Vorschlag zur Freigabe zusätzlicher Dieselreserven ‌beraten. Die Initiative sieht vor, dass die EU-Staaten 50 Millionen Barrel ⁠Diesel ⁠freigeben, wie eine mit der Angelegenheit vertraute Person der Nachrichtenagentur Reuters sagte. Damit reagieren die EU-Länder auf Druck aus den USA, ‌das Angebot zu erhöhen ‌und so die gestiegenen Kraftstoffpreise zu senken. Zudem sollen die Mitglieder ⁠der Internationalen Energieagentur (IEA) 50 Millionen Barrel ‌Rohöl auf den ⁠Markt bringen.

Eine Vereinbarung über die Freigabe der Dieselbestände soll dem Insider zufolge jedoch an eine ‌Bedingung geknüpft ⁠werden: Die USA müssten ⁠sich verpflichten, auf ein einseitiges Exportverbot für Diesel zu verzichten. Die Staats- und Regierungschefs der G7-Staaten beraten möglicherweise noch heute Nachmittag in einer Videoschalte über das weitere Vorgehen.

(Bericht von Kate AbnettBearbeitet ⁠von Alexander RatzRedigiert von Elke AhlswedeBei Rückfragen wenden Sie sich an ‌berlin.newsroom@tr.com)

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