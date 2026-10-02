IRW-News: ACCESS Newswire: GA-ASI demonstriert gemeinsam mit SoftBank Corp. ein Kommunikationssystem für die Katastrophenhilfe

IRW-PRESS: ACCESS Newswire: GA-ASI demonstriert gemeinsam mit SoftBank Corp. ein Kommunikationssystem für die Katastrophenhilfe

Japanischer Zulieferer arbeitet mit GA-ASI an Kommunikationsausrüstung für die MQ-9B

SAN DIEGO, Kalifornien / ACCESS Newswire / 1. Oktober 2026 / General Atomics Aeronautical Systems, Inc. (GA-ASI) hat einen erfolgreichen Flugtest mit seinem ferngesteuerten Luftfahrzeug (Remotely Piloted Aircraft, RPA) MQ-9B absolviert, das mit einer neuen Kommunikationsausrüstung ausgestattet war, die von SoftBank Corp., einem großen japanischen Telekommunikations- und Technologieunternehmen, entwickelt wurde. Der Kommunikationscontainer Disaster Relief Unit (DRU) kann für die Kommunikation im Rahmen von Katastrophenhilfe und Wiederaufbau in Gebieten eingesetzt werden, in denen kein Mobilfunkempfang verfügbar ist. Der Container wurde an einer MQ-9B angebracht und am 27. Juli von GA-ASI im Flug getestet.

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Dank der DRU kann eine MQ-9B als fliegende mobile Relaisstation für das Mobilfunknetz fungieren. Das Fluggerät kann in Gebieten, in denen Mobilfunkmasten beschädigt wurden - beispielsweise durch eine Überschwemmung oder eine andere Naturkatastrophe -, Verbindungen herstellen und die Kommunikation sicherstellen.

Dies ist ein spannender Erfolg für GA-ASI und SoftBank, sagte David R. Alexander, President von GA-ASI. Die Zusammenarbeit mit SoftBank war eine großartige Erfahrung, und wir glauben, dass diese Fähigkeit für viele unserer MQ-9B-Betreiber im Hinblick auf Katastrophenhilfe und Notfallkommunikation von Interesse sein wird.

MQ-9Bs sind unbemannte Mehrzweckflugzeuge, die unter allen Wetterbedingungen eingesetzt werden können. MQ-9Bs werden von Betreibern im Vereinigten Königreich und in Belgien sowie von der japanischen Küstenwache eingesetzt. Darüber hinaus wurde die MQ-9B von Kanada, Dänemark, Polen, Deutschland, Katar, Taiwan und Indien ausgewählt.

Über GA-ASI

General Atomics Aeronautical Systems, Inc. ist der weltweit führende Hersteller von unbemannten Luftfahrtsystemen (UAS). Mit mehr als 9 Millionen Flugstunden fliegt die UAS-Reihe Predator® seit über 30 Jahren und umfasst MQ-9A Reaper®, MQ-1C Gray Eagle®, MQ-20 Avenger®, MQ-9B SkyGuardian®/SeaGuardian®, XQ-67A und FQ-42A. Das Unternehmen hat sich der Bereitstellung von Multimissionslösungen mit langer Einsatzdauer verschrieben, die dauerhaftes Situationsbewusstsein ermöglichen. Weitere Informationen erhalten Sie unter: www.ga-asi.com.

Avenger, EagleEye, Gray Eagle, Lynx, Predator, Reaper, SeaGuardian und SkyGuardian sind eingetragene Markenzeichen von General Atomics Aeronautical Systems, Inc. in den Vereinigten Staaten und/oder anderen Ländern.

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QUELLE: General Atomics Aeronautical Systems, Inc.

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