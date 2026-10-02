IRW-News: Mogul Mountain Ventures Corp.: Mogul Mountain treibt die Untertagexploration am Rays-West Dome voran, eröffnet den historischen Priest-Stollen wieder

IRW-PRESS: Mogul Mountain Ventures Corp.: Mogul Mountain treibt die Untertagexploration am Rays-West Dome voran, eröffnet den historischen Priest-Stollen wieder

Vancouver, B.C. / 1. Oktober 2026 / IRW-Press / Mogul Mountain Ventures Corporation (TSX.V: MOGL; FWB: 9HG0) (Mogul oder das Unternehmen) freut sich, ein Explorationsupdate zu seinem zu 100 % unternehmenseigenen Gold-Silber-Projekt Rays-West Dome (das Projekt) in der Nähe von Tonopah, Nevada, bereitzustellen, das die Wiedereröffnung des historischen Priest-Stollens, Fortschritte bei der Untertageexploration im AP-Stollen sowie die fortgesetzten Arbeiten zur Entwicklung vorrangiger Bohrziele auf dem gesamten Projekt umfasst.

Highlights

Mogul nimmt einen bedeutenden historischen Untertagebau bei Rays North wieder in Betrieb - der etwa 1.500 Fuß lange Priest-Stollen war zum Zeitpunkt seiner Errichtung in den frühen 1900er-Jahren ein bedeutendes Untertagebauwerk. Der Stollen bietet direkten Zugang zur Geologie und zu den mineralisierten Strukturen von Rays North, einem Gebiet, in dem bisher kaum moderne Explorationsarbeiten durchgeführt wurden.

Hinweise auf bedeutende hydrothermale Aktivität bei Priest - erste geologische Beobachtungen umfassen ausgedehnte Kalzitdurchtränkung, stark alterierten Kalkstein, Brekzienbildung, mehrere Generationen von Klüften und Mineralausfüllungen sowie einen Pebble-Dyke (Geröllgang). Diese Merkmale deuten auf wiederholte und ausgedehnte Bewegungen hydrothermaler Fluide hin und lassen vermuten, dass Priest Teil einer umfassenderen hydrothermalen Aktivität sein könnte, was eine systematische Exploration rechtfertigt.

Der historische Priest-Stollen bietet direkten Zugang für die Exploration - eine untertägige Inspektion durch einen erfahrenen Bergbauunternehmer ergab, dass sich der Großteil der zugänglichen Priest-Grubenbaue in gutem Zustand befindet; es wird nur ein begrenzter Sanierungsaufwand erwartet, bevor mit der detaillierten geologischen Kartierung und Probenahme begonnen werden kann.

Untertage-Bohrprogramm im AP-Stollen schreitet voran - Im AP-Stollen entlang der Voodoo-Scherzone wird ein stufenweises Bohrprogramm durchgeführt, das die Vorbereitung des Untertagestandorts, kurze Erkundungsbohrungen aus verschiedenen Richtungen sowie voraussichtlich tiefere Untertagekernbohrungen umfasst.

Drei vorrangige Bohrzielgebiete werden vorangetrieben - Mogul hat drei vorrangige Gebiete für Bohrungen am Rays-West Dome identifiziert: West Dome, die Rays-Scherzone und unter Tage im AP-Stollen entlang der Voodoo-Scherzone. Das Unternehmen treibt jedes dieser Ziele voran, einschließlich der Vorbereitungen für ein erstes Oberflächenbohrprogramm am West Dome und gestaffelter Untertagebohrungen im AP-Stollen.

Priest-Stollen - Neuer Zugang zu Rays North

Der Priest-Stollen (Abbildung 1) befindet sich im nördlichen Teil des Rays-Systems und ist Teil eines ausgedehnten Netzwerks historischer Untertageanlagen aus den frühen 1900er-Jahren, das sich über den Rays-West Dome erstreckt. Die historischen Bergbauanlagen auf dem Projekt umfassen etwa 7.000 Fuß an Untertageabbaustätten, mehrere Stollen und mehrere große Schächte, die sich vertikal über mehr als 500 Fuß erstrecken.

Nach der Beseitigung von eingestürztem Material am Stollenportal betrat das technische Team von Mogul die historischen Priest-Grubenbaue und inspizierte sie. Der Stollen bietet einen direkten untertägigen Zugang zur Geologie von Rays North. Die untertägige Inspektion des Unternehmens ergab, dass sich ein Großteil des zugänglichen Stollens in gutem Zustand befindet. Die ersten Sanierungsmaßnahmen werden voraussichtlich die Sicherung des Stollenportals und die Installation von Stützvorrichtungen an den erforderlichen Stellen umfassen.

Zu den bedeutenden geologischen Beobachtungen zählen eine umfangreiche Kalzitdurchtränkung, stark alterierter Kalkstein, Brekzienbildung sowie mehrere Generationen von Klüften und Mineralausfüllungen. Außerdem wurde innerhalb der Grubenbaue ein Pebble-Dyke (Geröllgang) identifiziert. Zusammengenommen deuten diese Merkmale auf wiederholte Bewegungen hydrothermaler Fluide durch das Wirtsgestein hin und liefern Hinweise auf bedeutende hydrothermale Aktivität, die eine systematische moderne Exploration rechtfertigt.

Die nächste Phase bei Priest umfasst detaillierte geologische und strukturelle Kartierungen sowie systematische Probenahmen, um die Alteration, die Strukturen und mögliche Einflussfaktoren auf die Mineralisierung besser zu verstehen.

Diese Beobachtungen sind vorläufig. Es sind systematische Kartierungen, Probenahmen und Analysen erforderlich, und allein anhand visueller Beobachtungen lassen sich keine Rückschlüsse auf den Gehalt oder die wirtschaftliche Bedeutung ziehen.

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Abbildung 1 - Projekt Rays-West Dome mit dem Priest-Stollen und den wichtigsten Bohrzielgebieten von Mogul bei West Dome, der Rays-Scherzone und dem AP-Stollen entlang der Voodoo-Scherzone.

Standortbesichtigung durch den Untertagebau-Auftragnehmer

Mogul hat kürzlich gemeinsam mit Nevada Rand Mining and Development LLC aus Fallon, Nevada, einem Untertagebauunternehmen, sowie Mitgliedern des technischen und Bergbauingenieurteams des Unternehmens eine Standortbegutachtung bei Rays durchgeführt.

Die Begutachtung umfasste den Priest-Stollen, den AP-Stollen, das Gebiet Discovery und die Voodoo-Scherzone und konzentrierte sich auf den Zugang zum Untertagebau, Sanierungsanforderungen, potenzielle Bohrstandorte sowie die Nutzung bestehender historischer Abbaubereiche zur Unterstützung moderner Explorationsarbeiten.

Zudem wird das Potenzial für einen sicheren erneuten Zugang zu historischen Minenschächten bei Voodoo, Enterprise und Ibex geprüft. Jede Sanierung dieser Grubenbaue unterliegt weiteren technischen und sicherheitstechnischen Bewertungen sowie Genehmigungs- und Budgetüberlegungen.

AP-Stollen - Weiterentwicklung von Moguls drittem Bohrzielgebiet

Der AP-Stollen stellt neben West Dome und der Rays-Scherzone eines der drei wichtigsten vorrangigen Bohrzielgebiete von Mogul dar. Die entlang der Voodoo-Scherzone gelegenen bestehenden Untertagebaue bieten die Möglichkeit, Untertage die geologischen Strukturen zu untersuchen und Bohrstandorte festzulegen, die deutlich näher an den Explorationszielen liegen, als dies von der Oberfläche aus möglich wäre. Mogul treibt derzeit ein stufenweises Untertage-Bohrprogramm im AP-Stollen voran, das konzipiert wurde, die bestehenden Abbaubereiche zu nutzen und gleichzeitig den Sanierungsaufwand so gering wie möglich zu halten.

Das erste Programm wird voraussichtlich etwa 40 Fuß lange Probebohrungen umfassen, die unter Tage mittels Rotationsschlagbohrverfahren aus verschiedenen Richtungen niedergebracht werden. Diese ersten Bohrungen sollen geologische Informationen in der Umgebung der bestehenden Abbaubereiche liefern, einschließlich der Bewertung des potenziellen Vorkommens paralleler Gangstrukturen und der Charakterisierung der Art der Goldmineralisierung.

Mogul evaluiert zudem weitere Bohrstandorte in der Nähe der historischen Grubenbaue im AP-Stollen für geplante Untertagekernbohrungen, einschließlich des Einsatzes einer kompakten Untertagekernbohranlage, die Bohrungen bis zu einer Länge von etwa 300 Fuß niederbringen kann. Der bestehende Zugang bei AP ist ein wichtiger Bestandteil von Moguls drittem Hauptbohrziel und bietet die Möglichkeit, die Bohrungen in der Voodoo-Scherzone und den mineralisierten Strukturen von unter Tage aus voranzutreiben.

Bohrungen am West Dome

Parallel zu den untertägigen Explorationsaktivitäten bei Priest und AP bereitet Mogul ein erstes übertägiges Bohrprogramm bei West Dome vor, einem der drei vorrangigen Bohrzielgebiete des Unternehmens.

Das Unternehmen hat auf der Grundlage seiner geologischen, strukturellen, geochemischen und geophysikalischen Arbeiten sowie historischer Bohrdaten einzelne Bohrziele bei West Dome identifiziert. Diese Ziele bieten zahlreiche Möglichkeiten, das West-Dome-System mit modernen Bohr- und Explorationstechniken zu untersuchen.

Mogul steht derzeit mit verschiedenen Bohrunternehmen bezüglich des geplanten ersten Programms in Verhandlungen und wird weitere Informationen zum Umfang, zum Auftragnehmer und zum Zeitplan der Bohrungen bekannt geben, sobald die Pläne endgültig feststehen.

Kommentar der Geschäftsleitung

Die Wiedereröffnung von Priest verschafft uns direkten Zugang zu einem wichtigen Teil des Rays-Systems, das bisher nur in sehr geringem Umfang mit modernen Explorationstechniken erkundet wurde, sagte Mike Kobler, President und Director von Mogul. Der Priest-Stollen war zum Zeitpunkt seiner Errichtung in den frühen 1900er-Jahren ein bedeutendes untertägiges Entwicklungsprojekt, das in den Berg vorgetrieben wurde, um Zugang zur Geologie und zu den mineralisierten Strukturen bei Rays North zu ermöglichen. Mehr als ein Jahrhundert später bietet er Mogul direkten untertägigen Zugang, um diese Geologie mithilfe moderner Explorationstechniken systematisch zu untersuchen. Das Ausmaß der von uns beobachteten hydrothermalen Alteration ist vielversprechend, und der Gesamtzustand des Stollens dürfte es unserem geologischen Team ermöglichen, bei relativ geringem Sanierungsaufwand mit detaillierten Kartierungen und Probenahmen zu beginnen.

Rays-West Dome ist ein zielreiches Explorationsgebiet für Gold und Silber, und wir treiben unsere vorrangigen Bohrziele voran. Wir haben drei Hauptbereiche für Bohrungen identifiziert - West Dome, die Rays-Scherzone und unter Tage im AP-Stollen entlang der Voodoo-Scherzone. Die laufenden Arbeiten im AP-Stollen sind ein wichtiger Schritt zur Weiterentwicklung dieses Bohrziels, während wir gemeinsam mit Bohrunternehmen an unserem ersten Programm auf West Dome arbeiten.

Über Mogul Mountain Ventures Corporation

Die Mogul Mountain Ventures Corporation treibt das zu 100 % im Besitz des Unternehmens befindliche Gold-Silber-Projekt Rays-West Dome voran, ein Konzessionsgebiet in Distriktgröße mit einer Fläche von mehr als 5.300 Acres in der Nähe von Tonopah (Nevada) entlang des äußerst ergiebigen Walker-Lane-Trends.

Mogul hat mehrere historische Bergbaugebiete und ehemals produzierende Minen aus den frühen 1900er-Jahren konsolidiert, wo bis dato noch kaum moderne Explorationsmethoden zum Einsatz gekommen sind. Der Rays-West-Dome beherbergt Gold-Silber-Mineralisierungen des orogenen und des niedrigsulfidischen epithermalen Typs, weshalb das Konzessionsgebiet mit einer ganzen Reihe von Explorationszielen aufwarten kann. Mogul verwendet moderne Explorationsmethoden, um diese Ziele systematisch zu evaluieren und anhand von Testbohrungen zu erkunden.

Qualifizierte Person

David Flint, CPG, ist eine qualifizierte Person im Sinne der Vorschrift National Instrument 43-101 - Standards of Disclosure for Mineral Projects und technischer Berater von Mogul. Herr Flint hat die in dieser Pressemitteilung enthaltenen wissenschaftlichen und technischen Informationen geprüft und genehmigt.

IM NAMEN DES BOARD OF DIRECTORS

Andy Edelmeier

Chief Executive Officer

Mogul Mountain Ventures Corporation

info@mogulmountain.com

Investor Relations

Kin Communications

604-684-6730

MOGL@kincommunications.com

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