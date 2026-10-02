IRW-News: Osisko Gold Group Inc. : Osisko Gold gibt Neuigkeiten zur Unternehmensführung bekannt

IRW-PRESS: Osisko Gold Group Inc. : Osisko Gold gibt Neuigkeiten zur Unternehmensführung bekannt

Toronto, Ontario / 1. Oktober 2026 / IRW-Press / Osisko Gold Group Inc. (NYSE: OGG, TSXV: OGG) (Osisko Gold oder das Unternehmen) - https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/osisko-gold-group-inc/ - gibt bekannt, dass im Anschluss an die Mitteilung vom 25. August 2026 bezüglich der geplanten Nachfolge in der Unternehmensführung Elijah Tyshynski mit Wirkung zum 1. Oktober 2026 die Position des Finanzvorstands des Unternehmens übernommen hat und damit die Nachfolge von Alexander Dann antritt.

ÜBER OSISKO GOLD GROUP INC.

Osisko Gold Group Inc. ist ein nordamerikanisches Goldförderunternehmen, das sich auf ehemals produzierende Bergbaugebiete mit Potenzial auf Regionsebene konzentriert. Das Ziel des Unternehmens ist es, durch die Erschließung seines Flaggschiffprojekts - des vollständig genehmigten und zu 100 % unternehmenseigenen Cariboo-Goldprojekts - zu einem mittelgroßen Goldproduzenten zu werden. Das Projekt befindet sich innerhalb des größeren regionalen Landbestands des Unternehmens in Cariboo in Zentral-British Columbia, Kanada, der zahlreiche vielversprechende Explorationsziele beherbergt und Chancen für zukünftige Entdeckungen bietet. Ergänzt wird die Projektpipeline in Cariboo durch das Tintic-Projekt im historischen Bergbaugebiet East Tintic in Utah (USA), einem Brownfield-Standort mit erheblichem Explorationspotenzial, umfangreichen historischen Bergbaudaten und Zugang zu etablierter Infrastruktur. Osisko Gold konzentriert sich auf die Erschließung langlebiger Bergbau-Assets in bergbaufreundlichen Rechtsräumen und verfolgt dabei einen disziplinierten Ansatz bei der Kapitalallokation, dem Entwicklungsrisikomanagement und dem Ausbau der Mineralreserven.

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Vorstandsvorsitzender und CEO

E-Mail:sroosen@osiskogold.ca

Tel.: +1 (514) 940-0685

Philip Rabenok

Vizepräsident, Investor Relations

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Tel.: +1 (437) 423-3644

In Europa

Swiss Resource Capital AG

Marc Ollinger

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Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Informationen (im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze) und zukunftsgerichtete Aussagen (im Sinne des US-amerikanischen Private Securities Litigation Reform Act von 1995 in seiner jeweils gültigen Fassung) (zusammenfassend zukunftsgerichtete Aussagen). Solche zukunftsgerichteten Aussagen beziehen sich unter anderem auf: das Ziel des Unternehmens, ein mittelgroßer Goldproduzent zu werden; sowie das Explorationspotenzial und die Prospektivität seiner Liegenschaften. Zukunftsgerichtete Aussagen sind an Begriffen wie könnte, wird, würde, könnte, erwarten, glauben, erwarten, planen, beabsichtigen, potenziell, schätzen, vorschlagen, prognostizieren, Ausblick, vorhersehen, Ziel, Strategie, Varianten dieser Wörter oder deren Verneinungen sowie vergleichbare Begriffe, ebenso wie Ausdrücke, die üblicherweise im Futur und im Konditional verwendet werden. Die in zukunftsgerichteten Aussagen enthaltenen Informationen basieren auf bestimmten wesentlichen Annahmen, die bei der Ableitung einer Schlussfolgerung oder der Erstellung einer Prognose oder Vorhersage zugrunde gelegt wurden, darunter: die Fähigkeit, das Cariboo-Goldprojekt gemäß dem vorgesehenen Zeitplan und innerhalb des veranschlagten Budgets voranzutreiben, sowie dessen Status als vollständig genehmigtes Projekt; das Ziel des Unternehmens, ein mittelgroßer Goldproduzent zu werden; und das Explorationspotenzial sowie das Potenzial für zukünftige Entdeckungen (sofern vorhanden) seiner Liegenschaften. Solche zukunftsgerichteten Aussagen beruhen auf einer Reihe von Risiken, Ungewissheiten und Annahmen, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse oder andere Erwartungen wesentlich von den erwarteten abweichen und sich als unrichtig erweisen können. Zu diesen Annahmen zählen unter anderem: das Ausbleiben von Arbeitsunterbrechungen oder -aussetzungen bei den Projekten des Unternehmens; günstige regulatorische Rahmenbedingungen und Genehmigungen; die Fähigkeit, einen angemessenen Personal- und Auftragnehmerbestand aufrechtzuerhalten; das Ausbleiben unvorhergesehener Bodenverhältnisse oder anderer geologischer Herausforderungen; die Verfügbarkeit der erforderlichen Ausrüstung, Materialien und Infrastruktur; sowie die allgemeinen Wirtschafts- und Marktbedingungen. Die tatsächlichen Ergebnisse könnten aufgrund einer Reihe von Faktoren erheblich abweichen, darunter unter anderem: nachteilige Veränderungen in der Geschäftstätigkeit, der Finanzlage, dem operativen Umfeld oder dem Zugang zu Kapital des Unternehmens; Risiken im Zusammenhang mit der Exploration, Erschließung und dem Betrieb des Cariboo-Goldprojekts; Änderungen der geschätzten Projektkosten, des Erschließungszeitplans oder des Bauzeitplans; Vorfälle im Bereich Gesundheit, Sicherheit und Schutz; behördliche Verzögerungen oder Änderungen des regulatorischen Rahmens und der geltenden Gesetze; Arbeitskräftemangel oder Arbeitskonflikte; allgemeine Wirtschafts- und Marktbedingungen sowie die Geschäftsbedingungen in der Bergbauindustrie; Schwankungen bei Rohstoff- und Wechselkursen; sowie jene Risiken und Faktoren, die im jüngsten Jahresinformationsformular, im Jahresabschluss und im Lagebericht des Unternehmens sowie in anderen öffentlichen Einreichungen auf SEDAR+ (www.sedarplus.ca) und auf EDGAR (www.sec.gov) offengelegt sind. Obwohl das Unternehmen der Ansicht ist, dass die in den zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebrachten Erwartungen auf der Grundlage der zum Zeitpunkt dieser Veröffentlichung verfügbaren Informationen angemessen sind, können keine Zusicherungen hinsichtlich zukünftiger Ergebnisse, des Umfangs der Aktivitäten und der Errungenschaften gegeben werden. Das Unternehmen lehnt jede Verpflichtung zur Aktualisierung zukunftsgerichteter Aussagen ab, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder Ergebnisse oder aus anderen Gründen, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben. Zukunftsgerichtete Aussagen sind keine Leistungsgarantien, und es kann nicht gewährleistet werden, dass sich diese zukunftsgerichteten Aussagen als zutreffend erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse erheblich von den in solchen Aussagen erwarteten abweichen können. Dementsprechend sollten sich Leser nicht in unangemessener Weise auf zukunftsgerichtete Aussagen verlassen.

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