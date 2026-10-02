Was bewegt die Aktie?

Rocket Lab blieb zuletzt volatil. Die Aktie konnte am Ende nur einen geringen Gewinn halten, obwohl Citi die Beobachtung der Aktie mit einem Kaufrating und einem Kursziel von 105 Dollar aufgenommen hat. Dieses Kursziel liegt im Bereich früherer Kursmarken zwischen 102 und 108 Dollar und würde vom aktuellen Niveau aus knapp 50 Prozent Potenzial bedeuten.

Operativ steht weiter die Elektron-Trägerrakete im Mittelpunkt. Rocket Lab hat in diesem Segment regelmäßige kommerzielle Raketenstarts etabliert und zuletzt den größten Elektron-Auftrag der Unternehmensgeschichte erhalten. Dieses Geschäft läuft damit stark, doch die eigentliche Neubewertung hängt an einer deutlich größeren Veränderung.

Der geplante Zukauf von Iridium hat eine Größenordnung von rund acht Milliarden Dollar. Rocket Lab selbst kommt auf eine Bewertung von etwa 37 Milliarden Euro. Wenn die regulatorischen Genehmigungen kommen, rechnen die Beteiligten mit einem Abschluss der Übernahme zur Mitte des kommenden Jahres. Dann würde sich das Geschäftsmodell stark verändern.

Heute ist Rocket Lab vor allem als Anbieter für Raketenstarts und Space Systems einzuordnen. Mit Iridium könnte daraus ein vertikal integrierter Betreiber eigener Weltrauminfrastruktur und eines Satellitendienstes werden. Der Blick auf die Umsätze zeigt die Dimension: Rocket Lab lag 2025 bei rund 600 Millionen Dollar Umsatz, Iridium bei 870 Millionen Dollar. Das potenzielle Geschäft könnte sich also deutlich vergrößern.

Hinzu kommt die Marge von Iridium von 57 Prozent. Rocket Lab käme damit stärker in ein Geschäft mit wiederkehrenden Umsätzen und wiederkehrendem Cashflow. Diese Mischung aus Satellitenkomponenten, Satellitenbau, Raketenstarts, Betrieb einer Konstellation und Kommunikationsdiensten kann das Profil der Aktie deutlich verändern.

Charttechnik

Die Aktie lief zuvor von rund 60 Dollar bis in den Bereich von 75 bis 76 Dollar. Aktuell konsolidiert sie bullisch. Kritisch wird das Bild erst, wenn die Aktie nach unten aus dieser Konsolidierung fällt. Wegen des anziehenden Volumens in der Abwärtsbewegung bleibt ein Rücksetzer in Richtung 60 Dollar möglich.

Martins Einschätzung

Rocket Lab hat aus meiner Sicht Neubewertungspotenzial. Der Bereich um 90 Dollar wirkt gut erreichbar, und bei anhaltender Stärke kann die Aktie wieder in Richtung 90 bis 100 Dollar laufen.