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Moderna - Läuft und läuft und läuft

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HSBC Daily Trading

Läuft und läuft und läuft

Die Moderna-Aktie entwickelt sich in diesem Jahr zu einem echten Dauerbrenner an dieser Stelle (siehe „HSBC Daily Trading“ vom 12. und 21. Januar, vom 24. Juni bzw. 9. Juli sowie vom 20. August). Gleich zu Beginn des Jahres hatten wir die sich abzeichnende Bodenbildung nach fünf Jahren Abwärtstrend diskutiert, ehe im weiteren Jahresverlauf der Bruch des besagten Baissetrends seit August 2021 für zusätzlichen Rückenwind sorgte. Die Aufwärtskurslücke (64,46 USD zu 114,46 USD) vom Hochsommer titulierten wir danach völlig zu Recht als „Mutter aller Aufwärtsgaps“. Mit den horizontalen Barrieren bei rund 200 USD hat der Titel jetzt die nächste Zielzone erreicht. Der etablierte Aufwärtstrend ist also absolut intakt. Da kurzfristig diverse Indikatoren dennoch heißgelaufen sind, gewinnt ein aktives Money Management eindeutig an Bedeutung. Hervorheben müssen wir an dieser Stelle den RSI, der in allen von uns betrachteten Zeitebenen (Tag, Woche, Monat) im überkauften Terrain notiert. Eine erste Rückzugslinie definiert das Hoch des bemerkenswerten Gap-Handelstages vom 19. August bei 176,66 USD. Mit diesem Stopp sichern Anlegerinnen und Anleger den Großteil der in diesem Jahr aufgelaufenen Kursgewinne.

Moderna (Monthly)

Chart Moderna
Quelle: LSEG, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart Moderna

Chart Moderna
Quelle: LSEG, tradesignal²



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