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Nasdaq-100 Index® - Risikolevel und doppelte Flagge

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Risikolevel und doppelte Flagge

Mit Hilfe der Technischen Analyse lassen sich nicht nur Kursziele auf der Oberseite bestimmen, sondern auch die entscheidenden Stoppmarken auf der Unterseite. Im Sinne eines aktiven Risikomanagements fangen wir mit letzterem an: Die Kombination aus der 200-Tage-Linie (akt. bei 27.450 Punkten) und dem Julitief (27.176 Punkte) bildet eine Rückzugszone von strategischer Tragweite (siehe Chart). Im kurzfristigen Bereich stellt die Aufwärtskurslücke vom 21. September bei 29.933/29.648 Punkten eine nennenswerte Haltezone dar. Deren Bedeutung wird durch den Korrekturtrend seit Anfang Juni (akt. bei 29.822 Punkten) zusätzlich untermauert, der gleichzeitig als obere Begrenzung einer klassischen Flaggenkonsolidierung dient (siehe Chart). Letztlich liegen sogar zwei verschiedene Korrekturflaggen vor, die auf eine Fortsetzung des zugrundeliegenden Basisaufwärtstrend hoffen lassen. Als Katalysator definieren wir dabei einen Spurt über die historischen Hochstände bei 30.771/30.762 Punkten. Das kalkulatorische Kursziel aus der kleineren der beiden Flaggenmuster lässt sich auf rund 31.750 Punkte veranschlagen.

Nasdaq-100 Index® (Daily)

Chart Nasdaq-100 Index®
Quelle: LSEG, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart Nasdaq-100 Index®

Chart Nasdaq-100 Index®
Quelle: LSEG, tradesignal²



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