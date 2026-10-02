Nike stemmt sich mit neuem Sparprogramm gegen die Krise

München/New York, 02. Okt (Reuters) - ⁠Nike kommt nicht aus der Krise. Vorstandschef Elliott Hill verpasst dem weltgrößten Sportartikelhersteller deshalb das nächste Sparprogramm mit weiteren Stellenstreichungen. Bis Mitte 2031 sollen die Kosten mit dem "Pace" ("Tempo") genannten Programm um 2,5 Milliarden Dollar gesenkt werden, teilte der US-Konzern am Donnerstag nach Börsenschluss mit. Es gehe um einen Umbau des operativen Geschäftsmodells, um die angekündigte "Sport-Offensive" zu unterstützen: eine Modernisierung der Lieferketten, einen neuen Unternehmens-Campus im Wachstumsmarkt Indien und eine weitere Verschlankung der Organisation.

"Wir müssen mehr machen bei Nike-Sportbekleidung, der Marke Jordan ‌und in China", sagte Hill. "Und wir ergreifen Maßnahmen, um diese Geschäftsbereiche auf lange Sicht zu stärken." Doch beim Umsatz geht es erst einmal abwärts: Für das Geschäftsjahr 2026/27 (per Ende Mai) sagte Hill einen Umsatzeinbruch um einen hohen einstelligen Prozentsatz voraus - deutlich mehr als Analysten erwartet hatten. Im ersten Quartal ⁠ging er um vier ⁠Prozent auf 11,2 Milliarden Dollar zurück. Adidas geht für das laufende Jahr dagegen von einem Umsatzplus von bis zu zehn Prozent aus.

Hill bat die Anleger erneut um Geduld: Die Zuwächse im Leistungssport-Bereich reichten noch nicht aus, um den Druck in den genannten Sparten wettzumachen, sagte er vor Analysten. Sie wieder auf Vordermann zu bringen, "wird Zeit brauchen". Bei den Klassikern der zusammen mit dem Ex-Basketballer Michael Jordan betriebenen Marke "Jordan" sei man gerade dabei, die Zahl der Markteinführungen zu reduzieren. Hill versucht seit zwei Jahren, Nike wieder auf den Sport zu fokussieren und die Beziehungen zu den Einzelhändlern zu kitten, die unter der Konzentration auf ‌den Direktverkauf gelitten hatten. Nach Ansicht von Analysten liegen die Probleme aber tiefer: Nike gelinge ‌es nicht, genug neue Verkaufsschlager auf den Markt zu bringen. Das zwingt Nike und die Händler zu höheren Rabattaktionen und Preissenkungen.

NIKE-AKTIE FÄLLT IN FRANKFURT UM MEHR ALS ZEHN PROZENT

Der Vertrauensvorschuss der Aktionäre ist aufgebraucht: Zahlreiche Analysten reagierten mit deutlichen Senkungen der Kursziele. Die Nike-Aktie gab nachbörslich um 8,5 Prozent nach, in Frankfurt brach sie am Freitag um ⁠mehr als zehn Prozent ein und zog zunächst auch die Papiere der Rivalen Adidas und Puma in Mitleidenschaft. Doch die erholten sich bald wieder. Händler sagten, ‌die Probleme von Nike seien vor allem hausgemacht. "An den Plänen ist an sich ⁠nichts falsch, aber sie suggerieren, dass das derzeitige Geschäftsmodell nichts taugt", sagte Experte Neil Saunders von GlobalData, "Und das wirft die Frage auf, warum man das nicht früher geändert hat."

In den USA stieg der Umsatz von Juni bis August noch um zwei Prozent, vor allem dank der Fußball-Weltmeisterschaft in Nordamerika. Die größten Umsatzrückgänge erlebte Nike in China und Europa, wo der Rivale Adidas sitzt. Die Nummer zwei auf dem ‌Weltmarkt hatte unter Björn Gulden die Einzelhändler schneller wieder umgarnt, baut auf seine Klassiker ⁠aus den 70er und 80er Jahren, die er in vielen Varianten ⁠neu auflegt, und setzt auf eine Regionalisierungs-Strategie, die vor allem in China neue Kunden angezogen hat.

Bei Nike brach der Umsatz in China - traditionell ein Gewinntreiber - im Sommer um 26 Prozent ein. Dort erwirtschaftet das Unternehmen gut ein Siebtel seines weltweiten Umsatzes. Nike hatte große Händler dort im Sommer mit der Ankündigung vor den Kopf gestoßen, dass sie Nike-Produkte von Januar an nicht mehr selbst online verkaufen dürften. Der US-Konzern will damit die Preismacht zurückerlangen.

Den Umfang der Stellenstreichungen bezifferte Nike zunächst nicht. Man werde die betroffenen Mitarbeiter im nächsten Jahr informieren, hieß es. Bis 2031 rechnet der Konzern mit Kosten von rund einer Milliarde Dollar, den Großteil davon "in Bezug auf die Belegschaft". Bereits im Frühjahr hatte der US-Konzern 300 Millionen Dollar für Abfindungen zurückgestellt und die Streichung von 1400 Stellen angekündigt. Weitere 300 Millionen Dollar kommen nun im laufenden Geschäftsjahr 2026/27 hinzu.

Das Ergebnis je Aktie werde - auch ohne die ⁠Belastungen durch das Sparprogramm - auf 1,15 bis 1,35 (2025/26: 2,10) Dollar zurückgehen. "Pace" werde weitere 0,15 Dollar je Aktie kosten. Im ersten Quartal fiel das Ergebnis leicht auf 48 (49) Cent je Aktie. Der Nettogewinn schrumpfte auf 712 (727) Millionen Dollar.

(Bericht von Alexander Hübner und Danielle Kaye. Redigiert von Ralf Banser. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere ‌Redaktion unter frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com)