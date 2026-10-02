Österreich rechnet 2026 mit Budgetdefizit von 4,1 Prozent

Reuters · Uhr
onvista bei Google bevorzugen

Wien, 02. ⁠Okt (Reuters) - Das österreichische Finanzministerium rechnet für 2026 mit einem etwas geringeren Budgetdefizit als noch im Frühjahr angenommen. Der gesamtstaatliche Fehlbetrag werde voraussichtlich bei 4,1 Prozent des Bruttoinlandsprodukts (BIP) oder ‌21,4 Milliarden Euro liegen, teilte das Ministerium am Freitag in Wien mit. Im März war die Regierung noch ⁠von ⁠einem Defizit von 4,2 Prozent ausgegangen. Grund für die leichte Verbesserung sei ein etwas höher als erwartet ausgefallenes Wirtschaftswachstum im vergangenen Jahr. Zusätzliche finanzielle Spielräume gebe es jedoch nicht. Die Schuldenstandsquote für 2026 wird nun ‌auf 82,4 Prozent des BIP geschätzt, ‌ein Prozentpunkt weniger als im März.

Gegen Österreich läuft ein EU-Defizitverfahren, nachdem die im Maastricht-Vertrag festgelegte Defizitgrenze von drei Prozent ⁠überschritten worden war. Damit steht der Haushalt unter verschärfter Beobachtung ‌der EU-Kommission, im äußersten Fall ⁠drohen finanzielle Sanktionen. Den Angaben zufolge entfallen vom erwarteten Defizit 3,1 Prozent des BIP auf den Bund und die Sozialversicherungen, während Länder und Gemeinden ‌1,0 Prozent des BIP ⁠beisteuern. Finanzminister Markus Marterbauer (SPÖ) erklärte, ⁠die Budgetsanierung sei trotz der schwierigen wirtschaftlichen Lage, der Energiekrise und zusätzlicher Ausgaben wie Dürrehilfen auf Kurs. "Wir verringern Schritt für Schritt wie geplant das Defizit", sagte er. Staatssekretärin Barbara Eibinger-Miedl (ÖVP) betonte, Ziel sei es, Österreich durch einen strengen Haushaltsvollzug wieder aus dem laufenden Verfahren zu führen.

(Bericht von Alexandra Schwarz-Goerlich, redigiert von Christian ⁠Götz. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)

Artikel teilen:

Das könnte dich auch interessieren

Plus
Laufzeit-ETFs und Direktinvestments
Bis zu 4,7 Prozent: So sicherst du dir Renditen langfristiggestern, 09:00 Uhr · onvista
Ein Mann zählt 50-Euro-Scheine vor einem Computer.
Vorbörse 02.10.2026
Dax über 25.000 Punkten - Warten auf US-Arbeitsmarktdatenheute, 05:59 Uhr · onvista
Dax über 25.000 Punkten - Warten auf US-Arbeitsmarktdaten
Vorbörse 01.10.2026
Dax dürfte schwächer starten - tiefster Stand seit Juli drohtgestern, 06:07 Uhr · onvista
Das Logo des Dax.
Plus
Deutscher Leitindex
Steigende Bond-Renditen und hoher Ölpreis machen Dax-Anleger unsichergestern, 11:46 Uhr · Reuters
Dax Logo
Dax Vorbörse 30.09.2026
Leitindex im Plus erwartet – Gewinne bei Chipaktien30. Sept. · onvista
Das Logo des Dax.
Weitere Artikel
Plus-Analysen
Plus
Laufzeit-ETFs und Direktinvestments
Bis zu 4,7 Prozent: So sicherst du dir Renditen langfristiggestern, 09:00 Uhr · onvista
Plus
Entnahmeplan
So ziehst du am besten Geld aus deinem Depot30. Sept. · onvista
Plus
Börsenspiel "Trader 2026"
Das sind meine Ideen für kurzfristige Trades30. Sept. · onvista
Alle Plus-Analysen