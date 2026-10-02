Original-Research: Cardiol Therapeutics Inc (von First Berlin Equity Research...

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Original-Research: Cardiol Therapeutics Inc - from First Berlin Equity
Research GmbH

02.10.2026 / 12:56 CET/CEST
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Group.
The issuer is solely responsible for the content of this research. The
result of this research does not constitute investment advice or an
invitation to conclude certain stock exchange transactions.

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Classification of First Berlin Equity Research GmbH to Cardiol Therapeutics
Inc

     Company Name:                Cardiol Therapeutics Inc
     ISIN:                        CA14161Y2006

     Reason for the research:     Update
     Recommendation:              Buy
     from:                        02.10.2026
     Target price:                USD 7.40
     Target price on sight of:    12 months
     Last rating change:          -
     Analyst:                     Christian Orquera

First Berlin Equity Research has published a research update on Cardiol
Therapeutics Inc. (ISIN: CA14161Y2006). Analyst Christian Orquera reiterated
his BUY rating and decreased the price target from USD 7.50 to USD 7.40.

Abstract:
Cardiol Therapeutics achieved MAVERIC's original 110-patient enrolment
target ahead of its end-of-September guidance. Following a blinded review
that identified fewer pericarditis recurrences than anticipated, the trial's
Steering Committee has recommended expanding enrolment to up to 150 patients
to generate sufficient recurrence events and preserve the planned
statistical power of the primary efficacy analysis. We view the
lower-than-expected recurrence rate as encouraging, particularly given the
high relapse rates reported following rilonacept withdrawal.
CardiolRx-mediated recurrence suppression represents a credible explanation
for the lower pooled event rate, considering the efficacy signal observed in
the Phase II MAvERIC-Pilot study and management's statement that it is
unaware of changes in routine clinical practice that would explain the
finding. However, as the study remains blinded, no treatment-specific
conclusion can yet be drawn, while an unexpectedly low placebo recurrence
rate could also be a possible explanation for the lower pooled event rate.
We view the enrolment expansion as a proactive response that reduces the
risk of an insufficient number of recurrence events compromising the trial's
ability to demonstrate a genuine treatment benefit. The expansion moves the
expected topline readout from Q1/27 to mid-2027, but existing capital is
expected to support operations into Q1/28, giving Cardiol the financial
capacity to complete the expanded pivotal assessment without a funding
shortfall before the readout. In our view, the modest timeline extension is
a reasonable trade-off for a more robust pivotal efficacy assessment,
particularly given that MAVERIC represents the company's most important
clinical milestone. Mainly reflecting the longer development timeline and
dilution from the recently exercised warrants, we lower our price target
slightly to USD7.40 (previous: USD7.50) and maintain our Buy rating (upside:
374%).

First Berlin Equity Research hat ein Research Update zu Cardiol Therapeutics
Inc. (ISIN: CA14161Y2006) veröffentlicht. Analyst Christian Orquera
bestätigt seine BUY-Empfehlung und senkt das Kursziel von USD 7,50 auf USD
7,40.

Zusammenfassung:
Cardiol Therapeutics hat das ursprüngliche Rekrutierungsziel von 110
Patienten für die MAVERIC-Studie bereits vor Ablauf der für Ende September
vorgesehenen Frist erreicht. Nach einer verblindeten Auswertung, bei der
weniger Perikarditis-Rezidive als erwartet festgestellt wurden, hat der
Lenkungsausschuss der Studie empfohlen, die Rekrutierung auf bis zu 150
Patienten auszuweiten, um eine ausreichende Anzahl von Rezidivfällen zu
erzielen und die geplante statistische Aussagekraft der primären
Wirksamkeitsanalyse zu gewährleisten. Wir betrachten die geringer als
erwartete Rezidivrate als ermutigend, insbesondere angesichts der hohen
Rückfallraten, die nach dem Absetzen von Rilonacept berichtet wurden. Die
durch CardiolRx vermittelte Unterdrückung von Rezidiven stellt eine
plausible Erklärung für die niedrigere gepoolte Ereignisrate dar,
insbesondere angesichts des in der Phase-II-Studie MAvERIC-Pilot
beobachteten Wirksamkeitssignals und der Aussage des Managements, dass ihm
keine Veränderungen in der routinemäßigen klinischen Praxis bekannt sind,
die diesen Befund erklären könnten. Da die Studie jedoch weiterhin
verblindet ist, können noch keine behandlungsspezifischen Schlussfolgerungen
gezogen werden, während eine unerwartet niedrige Rezidivrate in der
Placebo-Gruppe ebenfalls eine mögliche Erklärung für die niedrigere gepoolte
Ereignisrate sein könnte. Wir betrachten die Erweiterung der Teilnehmerzahl
als proaktive Maßnahme, die das Risiko mindert, dass eine unzureichende
Anzahl von Rezidivereignissen die Fähigkeit der Studie beeinträchtigt, einen
echten Behandlungsnutzen nachzuweisen. Durch die Erweiterung verschiebt sich
die erwartete Bekanntgabe der Topline-Ergebnisse vom 1. Quartal 2027 auf
Mitte 2027; das vorhandene Kapital dürfte jedoch den Betrieb bis ins 1.
Quartal 2028 sichern und verschafft Cardiol damit den finanziellen
Spielraum, die erweiterte zulassungsrelevante Auswertung ohne
Finanzierungsengpässe vor der Bekanntgabe abzuschließen. Unserer Ansicht
nach ist die moderate Verlängerung des Zeitplans ein angemessener Kompromiss
für eine robustere zulassungsrelevante Wirksamkeitsbewertung, insbesondere
angesichts der Tatsache, dass MAVERIC den wichtigsten klinischen Meilenstein
des Unternehmens darstellt. Vor allem aufgrund des längeren
Entwicklungszeitplans und der Verwässerung durch die kürzlich ausgeübten
Optionsscheine senken wir unser Kursziel leicht auf USD 7,40 (zuvor: USD
7,50) und behalten unsere Kaufempfehlung bei (Aufwärtspotenzial: 374%).

Bezüglich der Pflichtangaben gem. §85 Abs. 1 S. 1 WpHG und des
Haftungsausschlusses siehe die vollständige Analyse.


You can download the research here:

https://nwr.eqs-cockpit.com/fncls2.ssx?fn=redirect&u=8ed3d9266bf27f1536065749590ce560

Contact for questions:
First Berlin Equity Research GmbH
Herr Gaurav Tiwari
Tel.: +49 (0)30 809 39 686
web: www.firstberlin.com
E-Mail: g.tiwari@firstberlin.com

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