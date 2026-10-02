Original-Research: Cardiol Therapeutics Inc (von First Berlin Equity Research...

^ Original-Research: Cardiol Therapeutics Inc - from First Berlin Equity Research GmbH 02.10.2026 / 12:56 CET/CEST Dissemination of a Research, transmitted by EQS News - a service of EQS Group. The issuer is solely responsible for the content of this research. The result of this research does not constitute investment advice or an invitation to conclude certain stock exchange transactions. --------------------------------------------------------------------------- Classification of First Berlin Equity Research GmbH to Cardiol Therapeutics Inc Company Name: Cardiol Therapeutics Inc ISIN: CA14161Y2006 Reason for the research: Update Recommendation: Buy from: 02.10.2026 Target price: USD 7.40 Target price on sight of: 12 months Last rating change: - Analyst: Christian Orquera First Berlin Equity Research has published a research update on Cardiol Therapeutics Inc. (ISIN: CA14161Y2006). Analyst Christian Orquera reiterated his BUY rating and decreased the price target from USD 7.50 to USD 7.40. Abstract: Cardiol Therapeutics achieved MAVERIC's original 110-patient enrolment target ahead of its end-of-September guidance. Following a blinded review that identified fewer pericarditis recurrences than anticipated, the trial's Steering Committee has recommended expanding enrolment to up to 150 patients to generate sufficient recurrence events and preserve the planned statistical power of the primary efficacy analysis. We view the lower-than-expected recurrence rate as encouraging, particularly given the high relapse rates reported following rilonacept withdrawal. CardiolRx-mediated recurrence suppression represents a credible explanation for the lower pooled event rate, considering the efficacy signal observed in the Phase II MAvERIC-Pilot study and management's statement that it is unaware of changes in routine clinical practice that would explain the finding. However, as the study remains blinded, no treatment-specific conclusion can yet be drawn, while an unexpectedly low placebo recurrence rate could also be a possible explanation for the lower pooled event rate. We view the enrolment expansion as a proactive response that reduces the risk of an insufficient number of recurrence events compromising the trial's ability to demonstrate a genuine treatment benefit. The expansion moves the expected topline readout from Q1/27 to mid-2027, but existing capital is expected to support operations into Q1/28, giving Cardiol the financial capacity to complete the expanded pivotal assessment without a funding shortfall before the readout. In our view, the modest timeline extension is a reasonable trade-off for a more robust pivotal efficacy assessment, particularly given that MAVERIC represents the company's most important clinical milestone. Mainly reflecting the longer development timeline and dilution from the recently exercised warrants, we lower our price target slightly to USD7.40 (previous: USD7.50) and maintain our Buy rating (upside: 374%). First Berlin Equity Research hat ein Research Update zu Cardiol Therapeutics Inc. (ISIN: CA14161Y2006) veröffentlicht. Analyst Christian Orquera bestätigt seine BUY-Empfehlung und senkt das Kursziel von USD 7,50 auf USD 7,40. Zusammenfassung: Cardiol Therapeutics hat das ursprüngliche Rekrutierungsziel von 110 Patienten für die MAVERIC-Studie bereits vor Ablauf der für Ende September vorgesehenen Frist erreicht. Nach einer verblindeten Auswertung, bei der weniger Perikarditis-Rezidive als erwartet festgestellt wurden, hat der Lenkungsausschuss der Studie empfohlen, die Rekrutierung auf bis zu 150 Patienten auszuweiten, um eine ausreichende Anzahl von Rezidivfällen zu erzielen und die geplante statistische Aussagekraft der primären Wirksamkeitsanalyse zu gewährleisten. Wir betrachten die geringer als erwartete Rezidivrate als ermutigend, insbesondere angesichts der hohen Rückfallraten, die nach dem Absetzen von Rilonacept berichtet wurden. Die durch CardiolRx vermittelte Unterdrückung von Rezidiven stellt eine plausible Erklärung für die niedrigere gepoolte Ereignisrate dar, insbesondere angesichts des in der Phase-II-Studie MAvERIC-Pilot beobachteten Wirksamkeitssignals und der Aussage des Managements, dass ihm keine Veränderungen in der routinemäßigen klinischen Praxis bekannt sind, die diesen Befund erklären könnten. Da die Studie jedoch weiterhin verblindet ist, können noch keine behandlungsspezifischen Schlussfolgerungen gezogen werden, während eine unerwartet niedrige Rezidivrate in der Placebo-Gruppe ebenfalls eine mögliche Erklärung für die niedrigere gepoolte Ereignisrate sein könnte. Wir betrachten die Erweiterung der Teilnehmerzahl als proaktive Maßnahme, die das Risiko mindert, dass eine unzureichende Anzahl von Rezidivereignissen die Fähigkeit der Studie beeinträchtigt, einen echten Behandlungsnutzen nachzuweisen. Durch die Erweiterung verschiebt sich die erwartete Bekanntgabe der Topline-Ergebnisse vom 1. Quartal 2027 auf Mitte 2027; das vorhandene Kapital dürfte jedoch den Betrieb bis ins 1. Quartal 2028 sichern und verschafft Cardiol damit den finanziellen Spielraum, die erweiterte zulassungsrelevante Auswertung ohne Finanzierungsengpässe vor der Bekanntgabe abzuschließen. Unserer Ansicht nach ist die moderate Verlängerung des Zeitplans ein angemessener Kompromiss für eine robustere zulassungsrelevante Wirksamkeitsbewertung, insbesondere angesichts der Tatsache, dass MAVERIC den wichtigsten klinischen Meilenstein des Unternehmens darstellt. Vor allem aufgrund des längeren Entwicklungszeitplans und der Verwässerung durch die kürzlich ausgeübten Optionsscheine senken wir unser Kursziel leicht auf USD 7,40 (zuvor: USD 7,50) und behalten unsere Kaufempfehlung bei (Aufwärtspotenzial: 374%). Bezüglich der Pflichtangaben gem. §85 Abs. 1 S. 1 WpHG und des Haftungsausschlusses siehe die vollständige Analyse. You can download the research here:

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