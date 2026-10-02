OTS: Innovative Investment Solutions GmbH / Zurückziehung: INNO INVEST ...

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    Zurückziehung: INNO INVEST übernimmt Private-Banking-Team von
Fabricius Vermögensverwaltung
Darmstadt/Frankfurt am Main (ots) - Bitte verwenden Sie die Medienmitteilung "
INNO INVEST übernimmt Private-Banking-Team von Fabricius Vermögensverwaltung "
vom 01.10 2026, 10:06 Uhr nicht.

Pressekontakt INNO INVEST

Sarah Grimm | Öffentlichkeitsarbeit
Mail: mailto:presse@inno-invest.de
Telefon: +49 (6151) 493 716 0
Postanschrift
Heidelberger Straße 44 | 64285 Darmstadt
inno-invest.de | inno-haftungsdach.de

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OTS:               Innovative Investment Solutions GmbH
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