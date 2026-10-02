OTS: Innovative Investment Solutions GmbH / Zurückziehung: INNO INVEST ...

Zurückziehung: INNO INVEST übernimmt Private-Banking-Team von Fabricius Vermögensverwaltung Darmstadt/Frankfurt am Main (ots) - Bitte verwenden Sie die Medienmitteilung " INNO INVEST übernimmt Private-Banking-Team von Fabricius Vermögensverwaltung " vom 01.10 2026, 10:06 Uhr nicht. Pressekontakt INNO INVEST Sarah Grimm | Öffentlichkeitsarbeit Mail: mailto:presse@inno-invest.de Telefon: +49 (6151) 493 716 0 Postanschrift Heidelberger Straße 44 | 64285 Darmstadt inno-invest.de | inno-haftungsdach.de Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/155199/6363593 OTS: Innovative Investment Solutions GmbH