Pakistan beschlagnahmt Container für Straßensperren - Warenstau im Hafen

Karachi/Islamabad, 02. ⁠Okt (Reuters) - Mit Hunderten beschlagnahmter Frachtcontainer will die pakistanische Regierung einen für Sonntag geplanten Protestmarsch auf Islamabad verhindern. Bereits seit Wochen säumen mit Sand gefüllte und zusammengeschweißte Stahlcontainer die Zufahrtsstraßen in die Hauptstadt. Mittlerweile weigern sich ‌Lkw-Fahrer, überhaupt noch in diese Richtung zu fahren. Sie befürchten, dass ihre Trucks konfisziert und die Frachtcontainer ebenfalls als Barrikaden eingesetzt werden. ⁠Das führt ⁠inzwischen zu einem massiven Containerstau im 1400 Kilometer entfernten Karachi, dem wichtigsten Hafen des Landes. Die pakistanische Regierung will Anhänger des inhaftierten früheren Ministerpräsidenten Imran Khan von Islamabad fernhalten.

Der Protestmarsch der oppositionellen Partei Pakistan Tehreek-e-Insaf (PTI) war ursprünglich schon für den 27. September geplant und ‌soll den Druck auf die Regierung erhöhen, Khan ‌aus dem Gefängnis freizulassen. Der ehemalige Cricket-Star war 2023 nach seiner Absetzung durch das Parlament inhaftiert worden. Zuvor hatte er sich mit dem einflussreichen ⁠Militär überworfen. Der 73-Jährige bezeichnet sich als ein politischen Gefangenen. Die gegen ‌ihn erhobenen Vorwürfe reichten von Bedenken ⁠hinsichtlich staatlicher Geschenke über die Anstiftung zu gewalttätigen Angriffen auf Militär- und staatliche Einrichtungen bis hin zu dem Vorwurf einer rechtswidrigen Ehe. Mit einer Ausnahme wurden inzwischen alle Urteile gegen ‌ihn ausgesetzt oder aufgehoben, die ⁠Berufungsverfahren laufen jedoch noch.

Unter den Speditionen ⁠und Logistikunternehmen wächst der Unmut über das Vorgehen der Behörden. Die Polizei habe im Vorfeld des Marsches bereits im September mehr als 2000 Fahrzeuge beschlagnahmt, sagte Rana Mohammad Aslam, Präsident des Verbands der Gütertransporteure in Karachi. "Das ist nicht der richtige Weg, um Proteste zu unterbinden." Die Regierung und die Polizei äußerten sich zunächst nicht zu den Vorwürfen.

(Bericht von Waseem Sattar und Ariba Shahid, bearbeitet von ⁠Elke Ahlswede, redigiert von Christian Götz. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)