Pressestimme: 'Frankfurter Rundschau' zu den Kürzungsplänen der Regierung

dpa-AFX · Uhr
onvista bei Google bevorzugen

FRANKFURT (dpa-AFX) - "Frankfurter Rundschau" zu den Kürzungsplänen der Regierung:

"Es ist das immer gleiche Muster. Statt Sorgen in der Bevölkerung ernst zu nehmen, spielen Konservative die Nöte der einen gegen die Ängste der anderen aus. Wer an den sozialen Sicherungssystemen sägt, schadet nur denen, die unter der aktuellen Krise ohnehin leiden. Denn nicht nur Energie wird teurer, auch bei Lebensmitteln, Mieten oder Fahrkarten beim ÖPNV steigen die Kosten - auch wegen einer neuen Preiserhöhung beim Deutschlandticket. Am Ende schneidet sich die Union mit solchen Forderungen aber ins eigene Fleisch. Werden die Ängste der Menschen nicht ernst genommen, verwandeln extrem rechte Parteien wie die AfD sie in Wut. Und die richtet sich, wie die Wahlen gezeigt haben, mit geballter Kraft gegen eine erodierende politische Mitte."/yyzz/DP/nas

Artikel teilen:

Das könnte dich auch interessieren

Debatte um Sicherheit von KI
Trump: Firmen sollen sich selbst beaufsichtigen30. Sept. · dpa-AFX
Trump: Firmen sollen sich selbst beaufsichtigen
Energiekonzern
RWE bietet zusammen mit KKR für Uniper29. Sept. · dpa-AFX
RWE bietet zusammen mit KKR für Uniper
Weitere Artikel
Plus-Analysen
Plus
Laufzeit-ETFs und Direktinvestments
Bis zu 4,7 Prozent: So sicherst du dir Renditen langfristiggestern, 09:00 Uhr · onvista
Plus
Entnahmeplan
So ziehst du am besten Geld aus deinem Depot30. Sept. · onvista
Plus
Börsenspiel "Trader 2026"
Das sind meine Ideen für kurzfristige Trades30. Sept. · onvista
Alle Plus-Analysen