Pressestimme: 'Handelsblatt' zu Nato/Friedenspreis

dpa-AFX · Uhr
onvista bei Google bevorzugen

DÜSSELDORF (dpa-AFX) - "Handelsblatt" zu Nato/Friedenspreis:

"Dass die Nato in Münster mit dem Friedenspreis geehrt wird, ist nicht nur gerechtfertigt, es ist überfällig. Vielleicht trägt die Preisverleihung dazu bei, den gerade in Deutschland immer noch verbreiteten Irrglauben zu korrigieren, dass ein kategorischer Gegensatz zwischen Militär und Frieden besteht. Zu Unrecht wurde Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius kritisiert, als er das Ziel einer "kriegstüchtigen" Bundeswehr ausgab. Nur eine einsatzbereite Armee entfaltet ihre abschreckende Wirkung. Die russische Propaganda nährt die Legende, dass eine Bedrohung von der Nato ausgeht. Dabei strebt das Bündnis anders als Russland nicht nach imperialer Expansion, sondern nach kollektiver Sicherheit."/yyzz/DP/nas

Artikel teilen:

Das könnte dich auch interessieren

Debatte um Sicherheit von KI
Trump: Firmen sollen sich selbst beaufsichtigen30. Sept. · dpa-AFX
Trump: Firmen sollen sich selbst beaufsichtigen
Energiekonzern
RWE bietet zusammen mit KKR für Uniper29. Sept. · dpa-AFX
RWE bietet zusammen mit KKR für Uniper
Weitere Artikel
Plus-Analysen
Plus
Laufzeit-ETFs und Direktinvestments
Bis zu 4,7 Prozent: So sicherst du dir Renditen langfristiggestern, 09:00 Uhr · onvista
Plus
Entnahmeplan
So ziehst du am besten Geld aus deinem Depot30. Sept. · onvista
Plus
Börsenspiel "Trader 2026"
Das sind meine Ideen für kurzfristige Trades30. Sept. · onvista
Alle Plus-Analysen