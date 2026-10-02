Pressestimme: 'Neue Osnabrücker Zeitung' zu Machtkampf bei VW

dpa-AFX · Uhr
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OSNABRÜCK (dpa-AFX) - "Neue Osnabrücker Zeitung" zu Machtkampf bei VW:

"Das Management hat fast alle Tarifverträge gekündigt. Dass VW in der Krise die Belegschaft zum Verzicht zwingen will, ist verständlich. Weniger Privilegien und mehr Wochenstunden machen die Autos aber nicht besser. Erstaunlich, wie würdelos der Machtkampf bei VW geworden ist. Die IG Metall fordert mehr Lohn. Die Konzernspitze behandelt ihre Mitarbeiter respektlos. Selbst die Kündigung der Tarifverträge soll zunächst an die Medien lanciert worden sein. Die Gefahr bleibt groß, dass VW vor allem mit sich selbst beschäftigt ist, statt bessere Autos zu bauen. Während sich Vorstand und Arbeitnehmerseite zoffen, zieht die Konkurrenz immer weiter davon."/yyzz/DP/nas

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