Regierung: Gesetzentwurf zur Zuckersteuer wurde vom Kanzleramt nicht gestoppt

Berlin, 02. ⁠Okt (Reuters) - Das Kanzleramt hat den Gesetzentwurf des Finanzministeriums für die geplante Zuckersteuer nach Angaben eines Regierungssprechers nicht gestoppt. Die Debatte innerhalb der Bundesregierung laufe wie üblich, es könne keine Rede davon sein, dass etwas gestoppt worden ‌sei, wies der stellvertretende Regierungssprecher Sebastian Hille am Freitag entsprechende Medienberichte zurück. Finanzminister Lars Klingbeil (SPD) rechne ebenfalls mit einer schnellen Einigung. Ein ⁠Sprecher von ⁠Landwirtschaftsminister Alois Rainer (CSU) sagte, dass sich die Bundesregierung einig sei, diese Steuer einzuführen. Nun gehe es um interne Abstimmungen. Vor allem die Zucker-Produzenten und die Verbände der Getränkewirtschaft kritisieren die Pläne für die Abgabe.

Strittig ist vor allem der Umfang der geplanten Einnahmen aus der neuen Steuer. ‌Eine schnelle Klärung ist wichtig, weil die ‌Einnahmen Teil des Bundeshaushalts 2027 sind, der beschlossen werden muss. Für Verwirrung hatten am Donnerstag Medienberichte gesorgt, dass das Vorhaben gestoppt sei. In Regierungskreisen hieß ⁠es danach, dass für die Einführung einer Zuckersteuer der Vorschlag der Finanzkommission ‌Gesundheit die vereinbarte Grundlage sei. Diese ⁠hatte von Einnahmen von mehr als 400 Millionen Euro gesprochen. Das Finanzministerium plant jedoch mit deutlich höheren Summen: für das zweite Halbjahr 2027 mit mindestens 650 Millionen Euro und mit 1,2 ‌Milliarden Euro ab 2028. Der ⁠Vorschlag aus dem Finanzministerium sei in ⁠dieser Form in der Regierung nicht mehrheitsfähig, hatte es im Unions-Teil der Regierung deshalb geheißen. Das Finanzministerium betonte dagegen, dass das Verfahren dem verabredeten Weg entspreche, an den man sich gehalten habe.

Die Einnahmen aus der Zuckersteuer sollen mithelfen, Beitragssteigerungen in der gesetzlichen Krankenversicherung zu vermeiden. Weltweit gibt es in mehr als 100 Ländern eine Zuckersteuer, darunter Frankreich, England, Portugal, Finnland, die Niederlande, Mexiko, Indien oder Brasilien.

(Bericht ⁠von Andreas Rinke, redigiert von Sabine Wollrab. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen ‌und Märkte).)