Das Wichtigste in Kürze 3,50 % Zinsen p. a. für Neukunden auf bis zu 250.000 € bei der Renault Bank*

Zinsgarantie für vier Monate

Danach aktuell 1,00 % p. a. variabler Bestandskundenzins

Monatliche Zinsgutschrift und täglich verfügbares Guthaben

3,50 % für vier Monate

Neukunden erhalten bei der Renault Bank direkt* derzeit 3,50 % Zinsen p. a. auf Guthaben bis 250.000 €. Der Aktionszins gilt für vier Monate ab Kontoeröffnung. Als Neukunde gilt, wer in den vergangenen 24 Monaten kein Kunde der Renault Bank direkt war.

Damit zählt das Angebot aktuell zu den stärkeren Tagesgeldaktionen am Markt. Andere Angebote bieten zwar teils ähnlich hohe oder höhere Zinsen, dafür aber häufig nur auf niedrigere Anlagebeträge oder für einen kürzeren Zeitraum.

Nach Ablauf der vier Monate gilt der variable Bestandskundenzins. Dieser liegt derzeit bei 1,00 % p. a. bis 250.000 €.

Kostenlos, flexibel und monatliche Zinsen

Das Tagesgeldkonto ist kostenlos, eine Mindesteinlage gibt es nicht. Das Guthaben bleibt jederzeit verfügbar, die Zinsen werden monatlich gutgeschrieben.

Für Sparer, die einen größeren Betrag flexibel parken möchten, kann die Kombination aus 3,50 % Aktionszins und einer hohen Maximalanlage besonders interessant sein.

Nicht für jeden das passende Angebot?

Wer bereits Kunde der Renault Bank direkt ist oder in den vergangenen 24 Monaten dort Kunde war, profitiert nicht vom Neukundenzins. Auch wer andere Konditionen oder eine längere Zinsgarantie sucht, sollte vergleichen.

In unserem aktuellen Tagesgeld-Überblick für September 2026 findest du weitere attraktive Angebote und kannst Zinsen, Laufzeiten und maximale Anlagesummen miteinander vergleichen.

Wie sicher ist das Geld?

Die Renault Bank direkt gehört zur RCI Banque und ist dem französischen Einlagensicherungssystem angeschlossen. Einlagen sind grundsätzlich bis zu 100.000 € pro Person und Bank gesetzlich abgesichert.

Wer mehr als 100.000 € anlegt, sollte daher beachten, dass der Aktionszins zwar bis 250.000 € gilt, die gesetzliche Einlagensicherung aber niedriger liegt.

Fazit: Eines der stärkeren Angebote im September

Mit 3,50 % Zinsen p. a. für vier Monate gehört das Tagesgeld der Renault Bank direkt* derzeit zu den attraktiveren Angeboten am Markt. Besonders stark ist die Kombination aus hohem Aktionszins, vier Monaten Zinsgarantie und einer maximalen Anlagesumme von 250.000 €.

Wer nicht für den Neukundenzins infrage kommt oder andere Konditionen sucht, findet im onvista Tagesgeld-Überblick für September 2026 weitere Angebote im Vergleich.