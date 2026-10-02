Märkte heute

Rheinmetall: CEO kauft, Rocket Lab stark, Nike nach Zahlen

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In der heutigen Sendung geht es um diese Werte: Hensoldt, Rheinmetall, Siemens, Accenture, United Therapeutics, Sea Ltd, Vicor, Amazon, ServiceNow, Rocket Lab und Nike.

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Willkommen zu deinem täglichen Markt-Update mit Martin Goersch. Heute sind unter anderem diese Themen geplant:

Rheinmetall – Papperger kauft selbst

Die Rheinmetall-Aktie hat deutlich an Wert verloren, doch ausgerechnet CEO Armin Papperger nutzt das aktuelle Kursniveau für einen größeren Aktienkauf. Was steckt hinter diesem Signal – und passt es zum weiter sehr optimistischen Blick einiger Analysten?

Rocket Lab – Citi startet mit Buy

Eine neue Kaufempfehlung bringt Rocket Lab erneut in den Fokus. Gleichzeitig könnte die geplante Iridium-Übernahme das Geschäftsmodell des Raumfahrtunternehmens grundlegend verändern. Wie groß ist das Potenzial – und wo liegen die Risiken?

Nike – Zahlen besser als der Ausblick

Beim Gewinn kann Nike die Erwartungen übertreffen, doch hinter den Kulissen zeigen sich deutliche Schwächen. Vor allem China, das Direktgeschäft und die neue Jahresprognose werfen Fragen auf. Reichen Kostensenkungen aus, um die Entwicklung zu stabilisieren?

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