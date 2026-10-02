Rheinmetall: CEO kauft, Rocket Lab stark, Nike nach Zahlen
In der heutigen Sendung geht es um diese Werte: Hensoldt, Rheinmetall, Siemens, Accenture, United Therapeutics, Sea Ltd, Vicor, Amazon, ServiceNow, Rocket Lab und Nike.
Willkommen zu deinem täglichen Markt-Update mit Martin Goersch. Heute sind unter anderem diese Themen geplant:
Rheinmetall – Papperger kauft selbst
Die Rheinmetall-Aktie hat deutlich an Wert verloren, doch ausgerechnet CEO Armin Papperger nutzt das aktuelle Kursniveau für einen größeren Aktienkauf. Was steckt hinter diesem Signal – und passt es zum weiter sehr optimistischen Blick einiger Analysten?
Rocket Lab – Citi startet mit Buy
Eine neue Kaufempfehlung bringt Rocket Lab erneut in den Fokus. Gleichzeitig könnte die geplante Iridium-Übernahme das Geschäftsmodell des Raumfahrtunternehmens grundlegend verändern. Wie groß ist das Potenzial – und wo liegen die Risiken?
Nike – Zahlen besser als der Ausblick
Beim Gewinn kann Nike die Erwartungen übertreffen, doch hinter den Kulissen zeigen sich deutliche Schwächen. Vor allem China, das Direktgeschäft und die neue Jahresprognose werfen Fragen auf. Reichen Kostensenkungen aus, um die Entwicklung zu stabilisieren?
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