Rheinmetall: Ich sehe jetzt eine gute Ausgangsbasis

Was bewegt die Aktie?

Rheinmetall steht nach dem starken Rücksetzer wieder auf einem Niveau, auf dem die Aktie für langfristig orientierte Anleger interessant wird. Vom Hoch über 2.000 Euro hat der Kurs mehr als 50 Prozent verloren. Gleichzeitig liegt die Bewertung für die kommenden zwölf Monate bei 20,9 und damit ungefähr auf dem Niveau, das derzeit für den S&P 500 gezahlt wird.

Wichtig bleibt die operative Ausgangslage. Die Auftragsbücher sind sehr gut gefüllt. Selbst wenn einzelne Aufträge wegfallen oder Käufer sich für andere Produkte entscheiden, bleibt Rheinmetall aus Auftragssicht auf Jahre gut abgesichert. Dazu kommt: Der Vorstandschef hat bei 950 Euro erneut rund eine halbe Million Euro in Rheinmetall-Aktien investiert. Solche Käufe gab es bereits in den vergangenen Monaten, wenn die Aktie stark unter Druck stand.

Auch das Raumfahrtgeschäft liefert einen zusätzlichen Ansatz. Rheinmetall arbeitet mit einem italienischen Raumfahrtunternehmen zusammen und hat über diese Partnerschaft bereits erste eigene Satelliten ins All gebracht. Damit erweitert der Konzern seine Position über klassische Rüstung hinaus in Richtung Weltraum und Sicherheitstechnologie. Dieser Bereich kann für Rheinmetall wichtiger werden, weil sich Verteidigungstechnologie zunehmend auch auf den Weltraum richtet.

Die Gewinnentwicklung zeigt ebenfalls Dynamik. Für 2026 stehen 126 Prozent Wachstum im Raum, für 2027 knapp 50 Prozent und für 2028 immer noch knapp 40 Prozent. Damit verbindet Rheinmetall stärkeres Wachstum als in den vergangenen Jahren mit einer niedrigeren Bewertung als in den vergangenen Jahren. Das ergibt eine gute Ausgangsbasis.

Charttechnik

Charttechnisch ist die Zone knapp über 900 Euro entscheidend. Dort hielt die Aktie bereits einmal, und nun bildet sich auf ähnlichem Niveau erneut ein mögliches Doppeltief. Diese Unterstützung bietet eine klare Orientierung für das Risiko.

Der langfristige Abwärtstrend wurde bereits verlassen. Kurzfristig entwickelt sich noch ein abwärts gerichteter Trend. Erst wenn die Rheinmetall-Aktie die letzten Zwischenhochs knapp über 1.000 Euro überschreitet, verbessert sich das Bild deutlich. Dann kann die Aktie wieder offensiver gehandelt werden.

Martins Einschätzung

Wer Rheinmetall kaufen möchte, findet aktuell ein interessantes Niveau. Wegen der laufenden Bodenbildung bietet sich eher ein Discount-Zertifikat oder ein Discount-Optionsschein an. Diese Produkte begrenzen zwar die Gewinne nach oben, bieten aber mehr Puffer als ein Knock-out-Produkt.