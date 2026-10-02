Sea: Ich bleibe bei dieser Aktie vorsichtig

Was bewegt die Aktie?

Sea Ltd hat im Wochenchart einen klaren Charakterwechsel gezeigt. Über viele Quartale war die Aktie ein starker Trendfolger mit kurzen Rücksetzern und zügigen Anschlussbewegungen nach oben. Diese Struktur hat sich verändert: Auf eine starke Bewegung folgte eine längere Konsolidierung, die inzwischen Schwäche signalisiert.

Besonders wichtig ist der Bereich um 100 Dollar. Die Aktie ist nachhaltig darunter gefallen und hat zuvor Zwischentiefs sowie eine Trendlinie verloren. Damit hat sich die Ausgangslage charttechnisch verschlechtert. In der vorangegangenen Gegenbewegung holte der Kurs weniger als 50 Prozent der vorherigen Bewegung auf. Das zeigt, dass das Momentum klar nachgelassen hat.

DBS hat die Aktie von Kaufen auf Halten abgestuft und das Kursziel deutlich reduziert. Das frühere Ziel von 148 Dollar lag am Bereich alter Hochs und alter Tiefs. Schon bei 125 Dollar traf die Aktie jedoch auf Widerstand. Dieses Niveau bleibt deshalb relevant, weil der Markt dort bereits Verkaufsbereitschaft gezeigt hat.

Der fundamentale Belastungsfaktor liegt vor allem bei Shopee. Die E-Commerce-Plattform investiert stark in Wachstum, Wettbewerb und Marketing. Der Grund ist zunehmende Konkurrenz, besonders durch die Expansion eines chinesischen E-Commerce-Unternehmens. Diese höheren Ausgaben könnten auf die Margen drücken.

Für die Bewertung ist das ein entscheidender Punkt. Sea Ltd kommt weiterhin auf ein Kurs/Gewinn-Verhältnis von 22,4 und liegt damit über dem breiten Marktniveau. Wenn der Umsatz steigt, die Margen aber fallen, könnte sich der Abwärtstrend fortsetzen. Unter diesen Bedingungen bleibt das Chance-Risiko-Verhältnis anspruchsvoll.

Charttechnik

Unter 100 Dollar bleibt die Aktie angeschlagen. Charttechnisch rückt der Bereich um 75 Dollar in den Fokus, wo sich die Chance auf ein Doppeltief ergeben könnte. Erst dort wäre eine neue Stabilisierung besser zu beurteilen.

Martins Einschätzung

Solange die Aktie weiter fällt und mehrere Wochen in Folge rote Kerzen zeigt, bleibe ich vorsichtig. Wer jetzt kauft, setzt auf einen aggressiven antizyklischen Trade an einem Unterstützungsniveau.