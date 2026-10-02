ServiceNow: Ich sehe die Aktie mit Chance auf 160 Dollar

Was bewegt die Aktie?

ServiceNow profitiert aktuell vom Start von Flow. Die Aktie stieg gestern um 2,8 Prozent, nachdem das Unternehmen den neuen dialogbasierten KI-Service-Desk an den Markt gebracht hat. Flow soll IT-Agenten direkt in bestehende Arbeitsumgebungen integrieren und damit den Einsatz im Unternehmensalltag erleichtern.

Besonders wichtig sind die Integrationen in Slack und Microsoft Teams. Mitarbeiter können den IT-Support dort nutzen, wo sie ohnehin arbeiten. Der Wechsel in ein zusätzliches Tool entfällt, und genau diese einfache Nutzung senkt die Einstiegshürde für Unternehmen deutlich.

Auch die Geschwindigkeit spricht für das Produkt. Der Service soll innerhalb eines Tages verfügbar sein. Unternehmen brauchen dafür keine zusätzliche Infrastruktur und keine klassischen Implementierungsprojekte, wie sie bei solchen Lösungen bislang oft nötig waren. Das macht Flow auch auf der Kostenseite interessant für potenzielle Kunden.

ServiceNow positioniert sich damit klarer als Softwareanbieter im KI-Bereich. Der Produktstart passt zu diesem Schwerpunkt, weil Flow praktische KI-Funktionen direkt in die tägliche Arbeitsumgebung bringt. Für die Aktie zählt jetzt, ob Unternehmen diese einfache Einführung tatsächlich annehmen und daraus ein belastbarer Umsatzbeitrag entsteht.

Offen bleibt die Monetarisierung. Zur Bepreisung und zur konkreten Erlöslogik liegen bislang keine Angaben vor. Deshalb lässt sich der finanzielle Effekt auf ServiceNow erst besser bewerten, wenn erste Zahlen nach der Produkteinführung vorliegen. Bis dahin treibt vor allem die Kombination aus KI-Fantasie, niedriger Einstiegshürde und charttechnischer Stärke die Aufmerksamkeit.

Charttechnik

Die Aktie zeigt übergeordnet weiter eine gute Trendbewegung. Nach einem starken Anstieg folgte eine dynamische Korrektur, inzwischen läuft eine bullische Konsolidierung. Dafür spricht das Volumenbild: Die vorherigen Anstiegsbewegungen liefen mit hohen Volumina, während die laufende Konsolidierung deutlich niedrigere und zuletzt abnehmende Volumina zeigt.

Der Basiscase bleibt ein weiterer Anstieg. Der nächste größere Widerstandsbereich liegt rund um 160 Dollar. Dort treffen alte Tiefs aus November und Dezember sowie der Beginn eines offenen Gaps zusammen. Ausgehend von rund 140 Dollar hat die Aktie damit eine gute Chance, den Bereich um 160 Dollar anzulaufen.

Martins Einschätzung

Flow ist für ServiceNow ein sinnvoller Schritt, weil das Produkt die KI-Strategie mit einem klaren Nutzen im Arbeitsalltag verbindet. Die Aktie hat kurzfristig Luft bis in den Bereich um 160 Dollar, solange die bullische Konsolidierung Bestand hat und der Markt die niedrige Einstiegshürde weiter positiv bewertet.