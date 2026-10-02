Siemens: Ich kaufe lieber Rücksetzer

Was bewegt die Aktie?

Siemens hat ein Downgrade kassiert: Evercore hat das Kauf-Rating ausgesetzt und die Aktie auf Neutral gesetzt. Bemerkenswert bleibt dabei das Kursziel von 315 Euro. Vom aktuellen Niveau aus ergibt sich damit ein Potenzial von rund 16 Prozent. Eine neutrale Einstufung passt dazu nur bedingt, denn normalerweise steht Neutral für eine Entwicklung ungefähr im Gleichlauf mit dem zugrunde liegenden Index oder der jeweiligen Benchmark.

Die Aktie zeigt heute Stärke und liegt mit 1,58 Prozent Plus minimal besser als der Dax im Schnitt. Gleichzeitig findet diese Bewegung in einem insgesamt starken Markt statt. Daraus ergibt sich allein noch kein überzeugender Grund, dem Kurs auf dem aktuellen Niveau hinterherzulaufen.

Auf der Bewertungsseite bleibt Siemens anspruchsvoll. In den vergangenen fünf Jahren lag das durchschnittliche Kurs/Gewinn-Verhältnis bei etwa 16. Aktuell liegt es bei rund 21. Damit ist die Aktie höher bewertet als im eigenen Fünfjahresschnitt. Die Bewertung ist zwar von den jüngsten Hochs deutlich zurückgekommen, doch ein Kursziel von 315 Euro dürfte Zeit brauchen.

Auch die letzten Zahlen liefern keinen klaren Rückenwind. Die operativen Zahlen lagen rund sechs Prozent unter dem Vorjahr. Besonders Digital Industries stand unter Druck, dort ging der Umsatz um vier Prozent zurück. Das Softwaregeschäft fiel dünn aus. Siemens bleibt damit eine solide, gute Aktie, aber eben auch eine Aktie mit hoher Bewertung.

Charttechnik

Charttechnisch gibt es eine klare Unterstützungszone. Die Aktie hält diese Unterstützungslevel seit Mai. Als theoretischer Trade ließe sich ein Stopp unter dem Tief bei 255 Euro ansetzen. Bezogen auf das Kursziel von 315 Euro ergibt sich daraus ein Chance/Risiko-Verhältnis von 1,81. Das ist eine ordentliche Ausgangsbasis, vor allem wenn Rücksetzer die Aktie näher an die Unterstützung führen.

Martins Einschätzung

Siemens bleibt interessant, aber auf dem aktuellen Niveau drängt sich ein Einstieg weniger auf. Die Aktie ist solide, das Kursziel von 315 Euro lässt Potenzial erkennen, doch die hohe Bewertung und die schwächeren operativen Zahlen sprechen für Geduld. Rücksetzer bieten die bessere Chance, Positionen aufzubauen.