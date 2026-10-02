Dax Chartanalyse 02.10.2026

Solange diese Marke hält, kann die Dax-Erholung weitergehen

onvista · Uhr
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Die gestern skizzierte Gegenbewegung im Dax hat sich durchgesetzt. Nach dem frühen Rückgang bis 24.850 Punkte erholte sich der Index deutlich und erreichte im weiteren Handelsverlauf ein Tageshoch bei rund 25.220 Punkten. Damit legte der Dax vom Tagestief zeitweise rund 370 Punkte zu. Einen Teil dieser Gewinne gab er anschließend wieder ab und schloss letztlich bei 24.939 Punkten unter der Marke von 25.000 Punkten.

Die Wall Street beendete den Handel leicht im Plus. Der S&P 500 gewann 0,2 Prozent, Dow Jones und Nasdaq schlossen nahezu unverändert. Am Freitag setzt sich die Erholung im Dax fort. Im Chart der Haupthandelszeiten von 9.00 Uhr bis 17.30 Uhr wurde zunächst die Marke von 25.000 Punkten getestet. Von dort stieg der Dax dynamisch bis 25.200 Punkte.

Dax Chartanalyse, 02.10.2026
Quelle: Tradingview/Andreas Bernstein

Unterstützung kommt vom Ölpreis, der im europäischen Handel deutlich nachgibt. Brent verliert am Vormittag zeitweise rund drei Prozent. Damit erreicht der Dax nun einen wichtigen Widerstandsbereich. Rund um 25.200 bis 25.240 Punkte verlief am Mittwoch eine Unterstützungszone, die mit dem starken Kursrutsch am Donnerstag zunächst unterschritten und im weiteren Verlauf wieder angelaufen wurde. Diese Zone fungiert nun als Widerstand.

Technisch würde ein Anstieg über 25.240 Punkte das Chartbild weiter aufhellen und Raum bis etwa 25.360 Punkte eröffnen. Auf der Unterseite bleibt die Marke von 25.000 Punkten eine wichtige Orientierung. Darunter verläuft der kurzfristige Aufwärtstrend aktuell im Bereich um 24.970 Punkte.

Solange dieser Bereich hält, bleibt die seit gestern laufende Erholung im Chart intakt. Bricht die Trendlinie, könnten hingegen erneut Kurse um 24.850 Punkte auf der Agenda stehen. Wichtiger Ankerpunkt ist der heutige US-Arbeitsmarktbericht um 14:30 Uhr!

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Wer von steigenden Kursen beim Dax ausgeht und an diesen teilhaben will, kann in ein Long-Zertifikat (DU9YQN) von DZ BANK investieren. Der Hebel liegt bei 9,99 (Stand: 02.10.2026), die K.O.-Schwelle liegt bei 22.688,00 Punkten bei unbegrenzter Laufzeit.
Wer von fallenden Kursen beim Dax ausgeht und an diesen teilhaben will, kann in ein Short-Zertifikat (DU669S) von DZ BANK investieren. Der Hebel liegt bei 10,00 (Stand: 02.10.2026), die K.O.-Schwelle liegt bei 27.727,04 Punkten bei unbegrenzter Laufzeit.

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