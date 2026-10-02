Stimmung in Chemieindustrie steigt erneut - "Kunden stocken Lager auf"

Berlin, 02. ⁠Okt (Reuters) - Die Stimmung in der deutschen Chemieindustrie hat sich im September auch wegen der steigenden Auslandsnachfrage zum zweiten Mal in Folge aufgehellt. Der Index stieg auf plus 5,5 Punkte, von minus 2,6 Zählern im August, ‌wie das Münchner Ifo-Institut am Freitag zu seiner Umfrage mitteilte. Die Unternehmen schätzen die Geschäftslage mit plus 8,8 Punkten erneut positiv ein. ⁠Die Aussichten ⁠für die kommenden Monate hellten sich zudem spürbar auf: von minus 15,0 auf plus 2,3 Punkte. "Kunden im In- und Ausland stocken ihre Lager weiter auf und nehmen dafür höhere Preise in Kauf", sagte Ifo-Branchenexpertin Anna Wolf.

Getragen wird die Erholung in der Chemieindustrie von den ‌Exporten und von Aufträgen aus dem Verarbeitenden ‌Gewerbe. Auch die höheren Ausgaben für Verteidigung und Infrastruktur aus den Sondervermögen der Bundesregierung wirken sich den Angaben nach über die entsprechenden Vorleistungskäufe positiv ⁠aus. Der Auftragsbestand wird von den Betrieben allerdings immer noch als sehr ‌niedrig eingeschätzt.

Angesichts des hohen Kostenniveaus ⁠bleibt die Ertragslage angespannt, trotz der Verbesserung im Vergleich zum Mai 2026. Die Unternehmen planen daher mit einem weiteren Personalabbau. "Die Erholung ist fragil, da die verbesserte preisliche Wettbewerbsfähigkeit auf temporären Faktoren, ‌darunter Produktionsausfällen und Lieferkettenstörungen in ⁠der Golfregion, beruht", sagte Wolf. "Die Standortnachteile ⁠bleiben, der Stellenabbau geht weiter."

Die anhaltende Blockade der Straße von Hormus infolge des Iran-Kriegs hat zu Lieferausfällen in Asien geführt. Das erhöht die Nachfrage nach chemischen Erzeugnissen aus deutscher Produktion. Da sich geopolitisch derzeit keine Entspannung abzeichnet, rechnen viele Unternehmen mit einer Fortsetzung dieser Sonderkonjunktur. Der Verband der Chemischen Industrie (VCI) sprach zuletzt von einem Lichtblick, sieht aber noch keine Trendwende. Für einen echten Aufschwung ⁠seien bessere Standortbedingungen notwendig, so der VCI.

(Bericht von Rene Wagner, redigiert von Ralf Banser - Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter ‌berlin.newsroom@thomsonreuters.com)