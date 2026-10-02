Das Wichtigste in Kürze Im Oktober 2026 sind beim Tagesgeld aktuell bis zu 4,25 % p. a. möglich.

Die höchsten Zinsen bietet derzeit Revolut an.

Hohe Aktionszinsen gibt es aktuell aber auch bei der Bigbank* (4,15 %) und der Openbank* (4,0 %).

Viele Angebote gelten nur für Neukunden und für wenige Monate.

Nach Ablauf der Aktion fallen die Zinsen teilweise deutlich.

Die besten Tagesgeld-Angebote im Oktober 2026

Die Top-Angebote im Detail

Bigbank: 4,15 % p. a. für 4 Monate

Die Bigbank* bietet Neukunden aktuell 4,15 % p. a. für 4 Monate auf Tagesgeld-Einlagen bis 250.000 €. Nach Ablauf des Aktionszeitraums gilt der variable Standardzins von derzeit 2,25 % p. a.. Positiv fällt auf, dass für das Angebot weder ein Girokonto noch weitere Zusatzprodukte erforderlich sind. Das Tagesgeldkonto kann als eigenständige Lösung eröffnet werden und das Guthaben bleibt jederzeit verfügbar.

Einlagensicherung: Estland (AA-)

Openbank: 4,0 % p. a. für 4 Monate

Die Openbank*, vormals bekannt unter dem Namen Santander lockt aktuell mit 4 % p. a. aufs Tagesgeld. Neukunden, die in den letzten 12 Monaten keine Geschäftsbeziehung zur Openbank (bzw. Santander) hatten, erhalten den Aktionszins für 4 Monate bis zu einem Anlagebetrag von 100.000 € (darüber 2 % p. a.). Nach dem Aktionszeitraum gilt der varibale Zins (aktuell 2 % p. a.).

Einlagensicherung: Frankreich (AAA)

Opel Direktbank: 3,95 % p. a. für 3 Monate

Bei der Opel Direktbank* erhalten Neukunden aktuell ebenfalls attraktive Konditionen auf das Tagesgeld. Neukunden, die mind. 24 Monate keine Geschäftsbeziehung zur Opel Direktbank hatten, können sich über einen Aktionszins von 3,95 % p. a. freuen. Der Aktionszins gilt für 3 Monate, Zinsen werden monatlich gutgeschrieben. Positiv ist, dass es keine Mindestanlagesumme gibt und die Maximalanlage mit 1 Mio. € sehr hoch ausfällt.

Einlagensicherung: Frankreich (A+)

Advanzia Bank: 3,85 % p. a. mit Mindestanlage

Die Advanzia Bank* bietet derzeit 3,85 % p. a. für 3 Monate. Voraussetzung ist eine Mindestanlage von 5.000 €. Dafür liegt der maximale Anlagebetrag vergleichsweise hoch. Nach Ablauf der Aktion gilt wieder der reguläre Zinssatz der Bank.

Einlagensicherung: Luxemburg (AAA)

Consorsbank: 3,8 % p. a. für 5 Monate

Die Consorsbank* bietet aktuell 3,8 % p. a. für 5 Monate und zählt damit weiterhin zur Spitzengruppe im Markt. Besonders interessant: Das Tagesgeldangebot lässt sich direkt mit einem Wertpapierdepot kombinieren und eignet sich damit auch für Anleger, die gleichzeitig einen neuen Broker suchen. Zusätzlich erhalten Neukunden aktuell eine ETF-Prämie i. H. v. 100 € beim Abschluss des Wertpapierdepots.

Einlagensicherung: Frankreich (A+)

BBVA: 3,75 % p. a. für 6 Monate + 3,5 % Cashback

Neukunden erhalten auf dem kostenlosen BBVA-Girokonto* 6 Monate lang 3,75 % p. a. auf Guthaben bis 200.000 €. Zusätzlich gibt es 3,75 % Cashback auf Kartenzahlungen von bis zu 350 € pro Monat. Danach gilt eine variable Verzinsung. Die gesetzliche Einlagensicherung beträgt 100.000 € je Kunde.

Einlagensicherung: Spanien (AAA)

ING: Bis zu 3,75 % p. a. für 4 Monate

Die ING* bietet Neukunden aktuell 3,2 % p. a. für 4 Monate auf Guthaben bis 250.000 €. Nach Ablauf der Aktion gilt der reguläre variable Zinssatz. Als eine der größten Direktbanken Deutschlands punktet die ING zudem mit einer einfachen Kontoführung und einer benutzerfreundlichen Banking-App. Mit einem Girokonto sind sogar bis zu 3,75 % p. a. drin.

Einlagensicherung: Deutschland (AAA)

Suresse Direkt Bank: 3,7 % p. a. für 6 Monate

Die Suresse Direkt Bank* zahlt aktuell 3,7 % p. a. für 6 Monate auf Einlagen bis 250.000 €. Das Angebot richtet sich an Neukunden, die in den vergangenen 24 Monaten kein Kunde der Bank waren. Positiv fällt vor allem der vergleichsweise hohe Maximalbetrag auf. Der Anschlusszins liegt bei 2,25 %.

Einlagensicherung: Schweden (AAA)

Renault Bank direkt: 3,5 % p. a. für 4 Monate

Die Renault Bank direkt* bietet aktuell 3,5 % p. a. für 4 Monate. Der Aktionszins gilt für Neukunden und wird auf Tagesgeld-Einlagen gewährt. Die Zinsen werden monatlich gutgeschrieben. Nach Ablauf des Aktionszeitraums gilt der jeweils aktuelle variable Tagesgeldzins.

Einlagensicherung: Frankreich (A+)

Raisin: 3,0 % p. a. für 3 Monate

Raisin* bietet aktuell 3,0 % p. a. für 3 Monate auf Einlagen bis 50.000 €. Nach Ablauf der Zinsgarantie können Anleger direkt auf weitere Tagesgeld- oder Festgeldangebote auf der Plattform wechseln. Aktuell sind dabei Anschlussangebote mit bis zu 2,05 % p. a. verfügbar.

Einlagensicherung: abhängig von der gewählten Partnerbank

Scalable Capital: 2,6 % p. a. dauerhaft

Scalable Capital* bietet weiterhin 2,6 % p. a. ohne feste Laufzeitbegrenzung auf nicht investiertes Guthaben. Anders als bei klassischen Tagesgeldkonten wird hierfür ein Depot genutzt. Das Angebot eignet sich insbesondere für Anleger, die freie Liquidität flexibel zwischen Wertpapierkäufen parken möchten.

Einlagensicherung: Deutschland (AAA), teilweise Geldmarktfonds. Ein Teil der Einlagen wird bei Partnerbanken verwahrt und unterliegt der gesetzlichen Einlagensicherung. Weitere Gelder können in Geldmarktfonds investiert werden, die als Sondervermögen getrennt vom Vermögen des Anbieters verwahrt werden.

Worauf du beim Tagesgeld achten solltest

Die Höhe des Aktionszinses ist nur ein Teil der Gleichung. Wichtig sind vor allem die Laufzeit der Zinsgarantie, der Anschlusszins nach Ablauf der Aktion sowie die Einlagensicherung.

Gerade bei Angeboten mit sehr hohen Neukundenzinsen lohnt sich ein Blick auf den Folgezins. Teilweise fällt dieser nach wenigen Monaten deutlich niedriger aus.

Fazit

Im Oktober 2026 sind beim Tagesgeld deutlich über 4 % p. a. möglich. Die höchsten Zinsen bieten neben Revolut (4,25 % p. a.) die Bigbank* mit 4,15 % p.a., die Openbank* mit 4,0 % p. a. und die ING* mit 3,75 % p.a..

Für Anleger mit größeren Anlagebeträgen ist die Suresse Direkt Bank* interessant, während die Consorsbank* zusätzlich ein Wertpapierdepot mit ins Paket bringt. Wer regelmäßig zwischen verschiedenen Angeboten wechseln möchte, findet bei Raisin* eine komfortable Plattform mit attraktiven Anschlussangeboten. Anleger, die möglichst wenig Wechselaufwand wünschen und gleichzeitig ein Depot nutzen möchten, erhalten mit Scalable Capital* weiterhin eine interessante Kombination aus Wertpapierdepot und attraktiver Guthabenverzinsung.

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* Dieser Artikel wurde unter Zuhilfenahme künstlicher Intelligenz erstellt und redaktionell geprüft.