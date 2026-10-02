TAGESVORSCHAU: Termine am 5. Oktober 2026

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FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Montag, den 05. Oktober

  
TERMINE UNTERNEHMEN
09:00 DEU: VDMA, Auftragseingang 8/26
AUT: Andritz, Kapitalmarkttag
DEU: Deutsche Telekom, KI-Investorentag
DEU: Kraftfahrtbundesamt (KBA), Neuzulassungszahlen 8/26
FRA: Air Liquide, Kapitalmarkttag

TERMINE KONJUNKTUR
02:30 JPN: Einkaufsmanagerindex Dienstleistungen 9/26 (2. Veröffentlichung)
09:15 SPA: Einkaufsmanagerindex Dienstleistungen 9/26
09:45 ITA: Einkaufsmanagerindex Dienstleistungen 9/26
09:50 FRA: Einkaufsmanagerindex Dienstleistungen 9/26 (2. Veröffentlichung)
09:55 DEU: Einkaufsmanagerindex Dienstleistungen 9/26 (2. Veröffentlichung)
10:00 EUR: Einkaufsmanagerindex Dienstleistungen 9/26 (2. Veröffentlichung)
10:30 EUR: Sentix-Investorenvertrauen 10/26
10:30 GBR: Einkaufsmanagerindex Dienstleistungen 9/26 (2. Veröffentlichung)
11:00 EUR: Erzeugerpreise 8/26
15:45 USA: Einkaufsmanagerindex Dienstleistungen 9/26 (2. Veröffentlichung)
16:00 USA: ISM-Index

SONSTIGE TERMINE
12:00 DEU: Tagung ASPO Deutschland, Wuppertal-Institut und Vereinigung Deutscher Wissenschaftler zu Energiesouveränität

Alle Angaben wurden mit größter Sorgfalt recherchiert. Dennoch übernimmt die dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH keine Haftung für die Richtigkeit. Alle Zeitangaben erfolgen in MESZ./bwi

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