TAGESVORSCHAU: Termine am 5. Oktober 2026

FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Montag, den 05. Oktober

TERMINE UNTERNEHMEN 09:00 DEU: VDMA, Auftragseingang 8/26 AUT: Andritz, Kapitalmarkttag DEU: Deutsche Telekom, KI-Investorentag DEU: Kraftfahrtbundesamt (KBA), Neuzulassungszahlen 8/26 FRA: Air Liquide, Kapitalmarkttag TERMINE KONJUNKTUR 02:30 JPN: Einkaufsmanagerindex Dienstleistungen 9/26 (2. Veröffentlichung) 09:15 SPA: Einkaufsmanagerindex Dienstleistungen 9/26 09:45 ITA: Einkaufsmanagerindex Dienstleistungen 9/26 09:50 FRA: Einkaufsmanagerindex Dienstleistungen 9/26 (2. Veröffentlichung) 09:55 DEU: Einkaufsmanagerindex Dienstleistungen 9/26 (2. Veröffentlichung) 10:00 EUR: Einkaufsmanagerindex Dienstleistungen 9/26 (2. Veröffentlichung) 10:30 EUR: Sentix-Investorenvertrauen 10/26 10:30 GBR: Einkaufsmanagerindex Dienstleistungen 9/26 (2. Veröffentlichung) 11:00 EUR: Erzeugerpreise 8/26 15:45 USA: Einkaufsmanagerindex Dienstleistungen 9/26 (2. Veröffentlichung) 16:00 USA: ISM-Index SONSTIGE TERMINE 12:00 DEU: Tagung ASPO Deutschland, Wuppertal-Institut und Vereinigung Deutscher Wissenschaftler zu Energiesouveränität

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