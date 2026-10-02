Taiwan erhält erste neue F-16-Kampfjets aus den USA

Taitung, 02. ⁠Okt (Reuters) - Taiwan hat nach monatelanger Verzögerung und kurz nach dem Staatsbesuch des chinesischen Präsidenten Xi Jinping in den USA die ersten neuen Kampfjets aus den Vereinigten Staaten erhalten. Die zwei Maschinen vom Typ F-16V landeten am Freitag auf ‌dem Luftwaffenstützpunkt Chihhang an der Ostküste der Insel. Die Lieferung soll die Luftwaffe stärken, die fast täglich aufsteigt, um chinesische Militärflugzeuge zur Sicherung des ⁠eigenen Luftraums ⁠zu überwachen. "Dies ist eine wichtige Entwicklung zur Stärkung der Luftverteidigung Taiwans", schrieb Präsident Lai Ching-te auf Facebook. Er dankte den USA für die Unterstützung.

In Taiwan hatte es zuletzt Zweifel an der Zuverlässigkeit der USA unter Präsident Donald Trump als wichtigem Waffenlieferanten gegeben. China betrachtet das demokratisch regierte ‌Taiwan als Teil des eigenen Staatsgebietes und hat ‌die USA wiederholt aufgefordert, die Waffenlieferungen einzustellen.

Die beiden Jets sind Teil einer 2019 genehmigten Bestellung von insgesamt 66 neuen F-16V-Kampfflugzeugen des Herstellers Lockheed Martin im Wert ⁠von acht Milliarden Dollar. Die Auslieferung hatte sich jedoch unter anderem wegen Softwareproblemen ‌verzögert. Die Flugzeuge kamen knapp eine ⁠Woche nach dem Treffen von Trump und Xi in Washington an.

Nach Angaben des taiwanischen Verteidigungsministers Wellington Koo sollen bald weitere F-16V-Maschinen eintreffen. "An Chinas Absicht, Taiwan mit Gewalt zu annektieren, hat sich nichts ‌geändert", sagte Koo. Die neuen Jets ⁠sind mit verbesserter Navigations- und Sensortechnik ⁠ausgestattet, die das Manövrieren sicherer und präziser machen soll, auch um sich besser gegen die chinesische Luftwaffe und deren Tarnkappenjäger vom Typ J-20 behaupten zu können.

Die USA sind gesetzlich verpflichtet, Taiwan die Mittel zur Selbstverteidigung zur Verfügung zu stellen, unterhalten aber zu Taipeh keine formellen diplomatischen Beziehungen. Ein Sprecher des US-Außenministeriums sagte, man stehe weiterhin an der Seite von Verbündeten wie Taiwan. Eine Stellungnahme aus Peking lag zunächst nicht vor.

(Bericht ⁠von Ann Wang, Fabian Hamacher und Ben Blanchard, geschrieben von Rene Wagner, redigiert von Christian Götz. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion ‌unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com)