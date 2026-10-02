Tesla verkauft mehr Autos als erwartet - Aktie steigt

Reuters · Uhr
Thema: E-MobilitätBatterien
onvista bei Google bevorzugen

Bangalore, ⁠02. Okt (Reuters) - Der US-Autobauer Tesla hat dank einer steigenden Nachfrage in Europa im Sommer mehr Autos verkauft als erwartet. Insgesamt seien ‌486.532 Fahrzeuge an die Kunden ausgeliefert worden, teilte das Unternehmen am Freitag mit. Das ⁠sind ⁠zwar rund 11.000 Fahrzeuge weniger als vor Jahresfrist. Analysten hatten aber nach Daten von Visible Alpha im Schnitt mit lediglich 456.896 Autos gerechnet. An der Börse ‌kamen die Zahlen gut ‌an: Die Aktie legte im US-Handel um 4,3 Prozent zu.

"Die starken Zahlen bringen Tesla auf ⁠die Spur, nach zwei Jahren mit Rückgängen ‌im Gesamtjahr wieder ⁠Wachstum zu schaffen", sagte Morningstar-Analyst Seth Goldstein. Er verwies auf das Fahrerassistenzsystem FSD, das Verbraucher dazu animiere, einen Tesla ‌zu fahren. ⁠Für das Gesamtjahr fehlt dem ⁠Unternehmen von Elon Musk damit nur noch ein Absatz von gut 300.000 Fahrzeugen, um auf Jahressicht wieder Wachstum zu schaffen.

(Bericht von Akash Sriram und Anhata Rooprai, geschrieben von Christina Amann, redigiert von Philipp Krach. Bei Rückfragen wenden Sie ⁠sich bitte an unsere Redaktion unter Berlin.Newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder Frankfurt.Newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte)

Artikel teilen:
EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
Tesla

Das könnte dich auch interessieren

Elektroauto-Hersteller
Tesla übertrifft Erwartungen mit Auslieferungen - Aktie zieht anheute, 13:44 Uhr · dpa-AFX
Tesla übertrifft Erwartungen mit Auslieferungen - Aktie zieht an
Aktienkurs heute im Plus
Nervosität der BMW-Anleger wegen Kapitalmarkt-Aussagen legt sich30. Sept. · dpa-AFX
Nervosität der BMW-Anleger wegen Kapitalmarkt-Aussagen legt sich
Weitere Artikel
Plus-Analysen
Plus
Laufzeit-ETFs und Direktinvestments
Bis zu 4,7 Prozent: So sicherst du dir Renditen langfristiggestern, 09:00 Uhr · onvista
Plus
Entnahmeplan
So ziehst du am besten Geld aus deinem Depot30. Sept. · onvista
Plus
Börsenspiel "Trader 2026"
Das sind meine Ideen für kurzfristige Trades30. Sept. · onvista
Alle Plus-Analysen