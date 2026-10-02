Tikehau Capital: Disclosure of Shares Repurchases from 25 September 2026 to 01 October 2026
Regulatory News:
In accordance with Article 5 of EU Regulation n° 596/2014 (Market Abuse Regulation), detailed information is available on the website of Tikehau Capital (Paris:TKO): https://www.tikehaucapital.com/fr/shareholders/regulatory-information
|
Name of the issuer
|
Issuer Identity Code (LEI)
|
Trading Day
|
ISIN
|
Aggregated volume per day (number of shares)
|
Weighted average price per day
|
Market (MIC Code)
|
TIKEHAU CAPITAL
|
969500BY8TEU16U3SJ94
|
25/09/2026
|
FR0013230612
|
2 633
|
16.3384
|
XPAR
|
TIKEHAU CAPITAL
|
969500BY8TEU16U3SJ94
|
25/09/2026
|
FR0013230612
|
1 100
|
16.3127
|
CEUX
|
TIKEHAU CAPITAL
|
969500BY8TEU16U3SJ94
|
28/09/2026
|
FR0013230612
|
3 010
|
16.3131
|
XPAR
|
TIKEHAU CAPITAL
|
969500BY8TEU16U3SJ94
|
28/09/2026
|
FR0013230612
|
600
|
16.2611
|
CEUX
|
TIKEHAU CAPITAL
|
969500BY8TEU16U3SJ94
|
29/09/2026
|
FR0013230612
|
1 915
|
16.3916
|
XPAR
|
TIKEHAU CAPITAL
|
969500BY8TEU16U3SJ94
|
29/09/2026
|
FR0013230612
|
800
|
16.3438
|
CEUX
|
TIKEHAU CAPITAL
|
969500BY8TEU16U3SJ94
|
30/09/2026
|
FR0013230612
|
2 528
|
16.4287
|
XPAR
|
TIKEHAU CAPITAL
|
969500BY8TEU16U3SJ94
|
30/09/2026
|
FR0013230612
|
370
|
16.4135
|
CEUX
|
TIKEHAU CAPITAL
|
969500BY8TEU16U3SJ94
|
01/10/2026
|
FR0013230612
|
5 291
|
15.7322
|
XPAR
|
TIKEHAU CAPITAL
|
969500BY8TEU16U3SJ94
|
01/10/2026
|
FR0013230612
|
1 300
|
15.6631
|
CEUX
|
|
|
|
TOTAL
|
19 547
|
16.1402
|
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Tikehau Capital