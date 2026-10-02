Tikehau Capital: Disclosure of Shares Repurchases from 25 September 2026 to 01 October 2026

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Regulatory News:

In accordance with Article 5 of EU Regulation n° 596/2014 (Market Abuse Regulation), detailed information is available on the website of Tikehau Capital (Paris:TKO): https://www.tikehaucapital.com/fr/shareholders/regulatory-information

Name of the issuer

Issuer Identity Code (LEI)

Trading Day

ISIN

Aggregated volume per day (number of shares)

Weighted average price per day

Market (MIC Code)

TIKEHAU CAPITAL

969500BY8TEU16U3SJ94

25/09/2026

FR0013230612

2 633

16.3384

XPAR

TIKEHAU CAPITAL

969500BY8TEU16U3SJ94

25/09/2026

FR0013230612

1 100

16.3127

CEUX

TIKEHAU CAPITAL

969500BY8TEU16U3SJ94

28/09/2026

FR0013230612

3 010

16.3131

XPAR

TIKEHAU CAPITAL

969500BY8TEU16U3SJ94

28/09/2026

FR0013230612

600

16.2611

CEUX

TIKEHAU CAPITAL

969500BY8TEU16U3SJ94

29/09/2026

FR0013230612

1 915

16.3916

XPAR

TIKEHAU CAPITAL

969500BY8TEU16U3SJ94

29/09/2026

FR0013230612

800

16.3438

CEUX

TIKEHAU CAPITAL

969500BY8TEU16U3SJ94

30/09/2026

FR0013230612

2 528

16.4287

XPAR

TIKEHAU CAPITAL

969500BY8TEU16U3SJ94

30/09/2026

FR0013230612

370

16.4135

CEUX

TIKEHAU CAPITAL

969500BY8TEU16U3SJ94

01/10/2026

FR0013230612

5 291

15.7322

XPAR

TIKEHAU CAPITAL

969500BY8TEU16U3SJ94

01/10/2026

FR0013230612

1 300

15.6631

CEUX

 

 

 

TOTAL

19 547

16.1402

 

 

View source version on businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20261002178069/en/

Tikehau Capital

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